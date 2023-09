Τραγωδία μεταδίδεται ότι εκτυλίχθηκε το μεσημέρι στη Λιβύη, όπου, όπως μεταδόθηκε νωρίτερα σήμερα (17.9.2023), έγινε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο που μετέφερε μέλη της ελληνικής αποστολής, η οποία είχε μεταβεί στη χώρα στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας, μετά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Λιβύη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται αξιωματούχους από τη Λιβύη, τέσσερα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο που έγινε λίγο μετά τις 12 μεσημέρι (ώρα Βεγγάζης) έξω από την πόλη Ντέρνα. Την είδηση έχει μεταδώσει και το Al Arabiya.

Για τέσσερις νεκρούς από την ελληνική αποστολή μεταδίδεται ότι έχει κάνει λόγο και ο Οθμάν Αμπντουλτζαλέλ, ο υπουργός Υγείας της ανατολικής κυβέρνησης της Λιβύης. Από τη χώρα μεταδόθηκε ότι οι νεκροί είναι συνολικά επτά.

Η σύγκρουση ήταν μετωπική, ενώ οι τραυματίες είναι πολλοί. Μετά από το τροχαίο, από την Ελλάδα απεστάλησαν στη Λιβύη εξειδικευμένοι γιατροί. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίες από το τροχαίο χρήζουν χειρουργικών επεμβάσεων. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι 7 από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Τα πλάνα που έρχονται από τη Λιβύη δείχνουν το λεωφορείο που μετέφερε τα μέλη της ελληνικής αποστολής να είναι κατεστραμένο.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.



The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld