Λουτράκι: 10 προσαγωγές για την αιματηρή συμπλοκή – Ανάμεσά τους οι γονείς και φίλοι του 17χρονου φερόμενου δράστη

Οι αστυνομικές Αρχές προσήγαγαν τους γονείς του φερόμενου δράστη άλλα έξι άτομα τα οποία φέρονται να είναι φίλοι τόσο του δράστη όσο και των θυμάτων του
Σε 10 προσαγωγές έχουν προχωρήσει οι αστυνομικές Αρχές για τη συμπλοκή στο Λουτράκι που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει από πολλαπλές μαχαιριές τη ζωή του ένας 17χρονος και να τραυματιστεί ο 19χρονος φίλος του, τα ξημερώματα της Παρασκευής (27.2.26).

Τις σκοτεινές πτυχές της υπόθεσης, που τις τελευταίες ώρες συγκλονίζει το πανελλήνιο, προσπαθούν να βρουν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Με γνώμονα την κατάθεση του 19χρονου, οι αστυνομικοί βαδίζουν στις έρευνές τους, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες.

Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο 19χρονος, ένα τρίτο άτομο μαχαίρωσε τόσο τον ίδιο όσο και τον φίλο του στην επαρχιακή οδό που οδηγεί από το Λουτράκι στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

Μάλιστα, όπως φέρεται να έχει πει ο νεαρός που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Σωτηρία», με το άτομο που έχει κατονομάσει ως δράστη είχε κάποιες διαφορές και έδωσαν ραντεβού να βρεθούν στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να τις λύσουν.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, ο φερόμενος ως δράστης, με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και ηλικίας 17 ετών, τους επιτέθηκε και τους μαχαίρωσε.

Έχοντας τα στοιχεία του προσώπου που τους κατονόμασε ο 19χρονος, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του, όμως δεν τον βρήκαν εκεί.

Έτσι αρχικά προχώρησαν στην προσαγωγή των γονιών του αλλά και δύο φίλων του, οι οποίοι εξετάζονται για το τι γνωρίζουν και εάν ήξεραν για το ραντεβού αλλά και για το σημείο που μπορεί να κρύβεται ο φερόμενος ως δράστης. Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικές Αρχές προσήγαγαν άλλα έξι άτομα τα οποία φέρονται να είναι φίλοι τόσο του δράστη όσο και των θυμάτων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος που έχει κατονομαστεί από τον τραυματία ως δράστης φέρεται να έχει φύγει από το Λουτράκι και να έχει κατευθυνθεί προς την Αθήνα.

