Ελλάδα

Λουτράκι: Νεκρός 53χρονος στο διαμέρισμά του, βίντεο

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια
Ασθενοφόρο και περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ένας 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα χθες (21.04.2026) νεκρός στο διαμέρισμά του στο Λουτράκι, προκαλώντας ανησυχία στους οικείους του που τον αναζητούσαν από τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog, φίλοι του 53χρονου άνδρα στο Λουτράκι προσπάθησαν επανειλημμένα να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά χωρίς αποτέλεσμα.

Καθώς οι ώρες περνούσαν και δεν υπήρχε κανένα ίχνος ζωής, αργά χθες το βράδυ ειδοποίησαν τις Αρχές.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

Ελλάδα
