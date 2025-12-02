Λούτσα: «Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου» λέει ο πατέρας του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο – Το απόγευμα οι τοξικολογικές

«Δεν ενδιαφέρομαι για τις τοξικολογικές, ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου» λέει στο newsit.gr o πατέρας του 24χρονου γόνου της οικογένειας «Leonidas», που έχασε την ζωή του στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στην Λούτσα το Σάββατο (29.11.2025).



Με όση δύναμη τους έχει απομείνει τα μέλη της οικογένειας του 24χρονου προσπαθούν να σταθούν στα πόδια τους. Έχουν περάσει περισσότερες από εξήντα ώρες από τη στιγμή που ο 29χρονος έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στον 24χρονο στη Λούτσα και του στέρησε τη ζωή του, με τους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους του άτυχου νέου να δίνουν κουράγιο ο ένας στον άλλο.



Ο δείκτες του ρολογιού για πολλούς από αυτούς σταμάτησαν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου. Ο 24χρονος που μαζί με την αδερφή του, την κοπέλα του και μητέρα του είχαν πάει για φαγητό στάθμευσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μαζί με την σύντροφό του άνοιξαν το πορτ μπαγκάζ για να πάρουν κάποια πράγματα. Τότε, το μπλε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος, αφού χτύπησε δύο οχήματα έπεσε πάνω στον 24χρονο και τον σκότωσε, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και η 21χρονη κοπέλα του.



Σοκαρισμένος ο πατέρας του 24χρονου μίλησε στο newsit.gr για τον άδικο χαμό του γιού τον οποίο αποκαλεί συνεχώς άγγελο: «Δεν ξέρω το παραμικρό για τις τοξικολογικές, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελο μου. Είναι πολύ δύσκολες στιγμές» λέει ο πατέρας του.



Νωρίς σήμερα το πρωί (2.12.25) βγήκαν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο 29χρονος και έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, αν και το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην ημέρα αναμένεται να βγουν και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.



Ισχυρό ήταν και το σοκ τόσο για την μητέρα του 24χρονου όσο και για την αδερφή του που είδαν μπροστά στα μάτια τους να σκοτώνεται ο δικός του άνθρωπος. «Η αδερφή του είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Έφυγε, ένας υπέροχος άνθρωπος, κρίμα» αναφέρει η θεία των παιδιών στο newsit.gr.

Κάτοικος της περιοχής σημείωσε για τον οδηγό του αυτοκινήτου: «Αυτός ο άνθρωπος ήταν επικίνδυνος. Είχε καρφωθεί τότε με τον φίλο του. Αφού το είχαμε μάθει έτρεχε πάλι. Πίτα ήταν. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Έπινε και δεν ήταν μόνο ότι έπινε αλκοόλ. Απορώ το δίπλωμα πως δεν του το είχαν πάρει πιο νωρίς».

Η εξόδιος ακολουθία του 24χρονου, σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένεια του, θα γίνει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Ωστόσο, η ταφή του θα γίνει στο χωριό του Παπαδάτες του Αγρινίου, καθώς ήταν επιθυμία της οικογένειας. Τέλος, τις επόμενες ώρες αναμένεται να βγει και η νεκροψία-νεκροτομή του άτυχου νεαρού, ενώ η 21χρονη σύντροφος του παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.