Λούτσα: Είχε καταναλώσει αλκοόλ ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα με τον νεκρό 24χρονο

Αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του 29χρονου που θα δείξουν αν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα
Λίγα δευτερόλεπτα από τη θανατηφόρα παράσυρση

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις στην υπόθεση με τη φονική παράσυρση στη Λούτσα, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 24χρονος γόνος της οικογένειας με τα σοκολατοποιία «Leonidas».

Μετά την τρελή πορεία του 29χρονου από τη Βραυρώνα προς Ραφήνα το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025), το όχημα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο χτυπώντας θανάσιμα τον 24χρονο και τραυματίζοντας ακόμη τρεις γυναίκες. Μετά την φονική παράσυρση στη Λούτσα, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο είχε βγει αρνητικό.

Ωστόσο, οι αρχές περίμεναν τα επίσημα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων για να επιβεβαιωθεί το αν τελικά ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ή όχι.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Την ίδια ώρα, η 21χρονη σύντροφος του άτυχου 24χρονου, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ φέροντας σοβαρά τραύματα. Η κοπέλα χειρουργήθηκε χτες επιτυχώς και πλέον η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι άλλες 2 γυναίκες που τραυματίστηκαν ήταν η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου που σκοτώθηκε, οι οποίες ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά και πήραν εξιτήριο από το ΚΑΤ αυθημερόν.

