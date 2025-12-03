Λούτσα: Συγγνώμη ζήτησε ο 29χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο

Νέα προθεσμία για απολογία ζήτησε και πήρε ο 29χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να σκοτωθεί και η σύντροφός του να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο κατηγορούμενος που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα θα απολογηθεί αύριο (04.12.2025) το μεσημέρι ενώπιον ανακριτή για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και σωματική βλάβη από αμέλεια και κατά συρροή.

Μετά τα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία, ο 29χρονος οδηγός του μικρού ΙΧ που έπεσε με απίστευτη σφοδρότητα στο δεύτερο σταθμευμένο αυτοκίνητο είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, ο συνήγορός του ζήτησε νέα προθεσμία για να ενημερωθεί για τα νέα στοιχεία στη δικογραφία.

Ο κατηγορούμενος, κατά τον δικηγόρο του, βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική του κατάσταση, εμφανίζεται μετανιωμένος για την πράξη του και εκφράζει τη συγγνώμη και τα συλληπητήρια του στην οικογένεια του 24χρονου και τους τραυματίες.

Το πρωί της Τετάρτης (03.12.2025) έγινε γνωστό ότι ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα, είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, σύμφωνα με τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη είχε διαπιστωθεί πως ο 29χρονος είχε καταναλώσει και αλκοόλ και συγκεκριμένα το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια / λίτρο, την ώρα που το όριο είναι 0,50 γραμμάρια το λίτρο.

Ο 29χρονος οδηγός είναι παλιός γνώριμος των Αρχών, καθώς είχε συλληφθεί για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ παλαιότερα είχε υποστηρίξει ότι έκανε χρήση κοκαΐνης.