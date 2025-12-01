Ελλάδα

Λούτσα: Θέρισε τον 24χρονο και ζητούσε από τον διασώστη να δει το αυτί του – Η ανεκδιήγητη συμπεριφορά του 29χρονου

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο 29χρονος φαινόταν πως δεν είχε καταλάβει το τι έχει συμβεί και έψαχνε αν προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητό του
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα

Νέες αποκαλύψεις για τα πρώτα λεπτά μετά το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, έρχεται να δώσει άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει τον 24χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο.

Κάτοικος της περιοχής που άκουσε το αυτοκίνητο να πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αφρενάριστο πάνω στον 24χρονο, την 21χρονη σύντροφό του, την μητέρα και την αδελφή του, στη Λούτσα, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (01.12.2025) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, τονίζει πως ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου βρισκόταν σε μία αψυχολόγητη κατάσταση καθώς φαινόταν πως να μην είχε συνειδητοποιήσει ότι προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα σκοτώνοντας τον νεαρό.

Η γυναίκα περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα όσα άκουσε και είδε αφού το αυτοκίνητο του 29χρονου σταμάτησε την τρελή πορεία του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 24χρονος πέθανε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του που καθ’ όλη τη διάρκεια καθόταν δίπλα του, έκλαιγε, ούρλιαζε και έτρεμε.

Η αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε και την συνομιλία που είχε ο 29χρονος με διασώστη του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την ίδια, ο διασώστης του είπε «το ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;» και εκείνος απάντησε «ναι… Πονάει το αυτί μου».

Όπως ισχυρίζεται η αυτόπτης μάρτυρας, ενώ όλοι είχαν πέσει πάνω στον 24χρονο και προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, ο 29χρονος φέρεται πως κοιτούσε τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, δεν φαινόταν μεθυσμένος αλλά ούτε σε κατάσταση σοκ.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει, ζητούσαν κάποιον να κάνει ΚΑΡΠΑ και πήγα να βοηθήσω. Εμένα μου φάνηκε νεκρός ο 24χρονος, η μητέρα του ήταν δίπλα σε κατάσταση σοκ. Γείτονες τους έριξαν κουβέρτες, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά που είχε τραύμα στον κρόταφο και στο πόδι της. Καλούσαμε διαρκώς για να έρθει γρήγορα το ασθενοφόρο. Ο διασώστης του είπε “ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο” και οδηγός απάντησε “ναι, με πονάει το αυτί μου, μπορούμε να το δούμε;”. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, εγώ τον είδα μια χαρά, δεν ήταν σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρω αν ήταν σοκ ή ήταν κάτι άλλο. Δεν οδυρόταν, σε καμία περίπτωση. Η μητέρα ήταν δίπλα στο παλικάρι και έτρεμε ολόκληρη. Το παιδί πέθανε ακαριαία», είπε συγκεκριμένα.

Ο 29χρονος έχει ήδη υποβληθεί σε αλκοτέστ που βγήκε αρνητικό και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να βγουν τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή είχε κάνει χρήση ουσιών.

Στο παρελθόν είχε προκαλέσει ακόμη ένα τροχαίο με τραυματίες ενώ είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του (μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρόκληση σωματικών βλαβών αλλά και ανθρωποκτονία από αμέλεια) αναμένεται σήμερα να μεταβεί στον εισαγγελέα.

Από την άλλη, η 21χρονη σύντροφος του θύματος, υποβλήθηκε σε χειρουργείο και νοσηλεύεται σε νευροχειρουργική κλινική. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει κάταγμα στην κνήμη, κάκωση στο κρανίο και κροταφική βλάβη. Όπως σχολιάζει ο ίδιος, η αποκατάσταση της 21χρονης θα είναι δύσκολη καθώς χρειάζεται να δοθεί μεγάλος αγώνας για να μπορέσει να γίνει ξανά λειτουργική.

Η αδελφή του 24χρονου αλλά και η μητέρα του, αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, πήραν εξιτήριο.

Μετά το συγγνώμη που ζήτησε από την οικογένεια, η μητέρα του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, ο πατέρας του μιλώντας στο «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 είπε κλαίγοντας πως «δεν αρκούνε τα συλλυπητήρια».

Ο Σταύρος Μπαλάσκας αποκάλυψε πως ο 29χρονος έτρεχε με 80 χλμ την ώρα και έπεσε πάνω στην οικογένεια χωρίς καν να πατήσει φρένο.

Μιλώντας με τους αστυνομικούς υποστήριξε πως δεν κατάλαβε το τι έγινε.

