Μαγιορκίνης: Εκεί οφείλεται η δραματική αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού! (video)

Ο κορονοϊός σπάει τα κοντέρ τις τελευταίες ημέρες, με την κυβέρνηση να… πατάει το κουμπί του lockdown από σήμερα, Τρίτη 03.11.2020, για την Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες.

Όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή, έτσι και σήμερα, οι Αρχές ενημερώνουν ζωντανά για το πώς “κινείται” ο κορονοϊός, από το υπουργείο Υγείας.

Κι όλα αυτά ενώ σήμερα καταγράφηκε ακόμη ένα θλιβερό ρεκόρ, με 2.166 (!) νέα κρούσματα του ιού σε 24 ώρες, ενώ οι διασωληνωμένοι είναι 169, παράγοντας που ασκεί τρομερή πίεση στο σύστημα υγείας.

Τον λόγο πήρε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ξεκινώντας από τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα. Ο καθηγητής τόνισε πως από τα 2.166 νέα κρούσματα βρέθηκαν: Στην Αττική 542, στην Θεσσαλονίκη 595, στην Ροδόπη 108, στην Λάρισα 106 και στην Πέλλα 78.

Οι νέοι 19 με 39 έχουν μεγαλύτερη επίπτωση, ξεπερνώντας τις 350 διαγνώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 40 με 65 που έφτασε πάνω από 250 διαγνώσεις αν εκατομμύριο πληθυσμού. Ανησυχητική είναι η αύξηση των διαγνώσεων στις ηλικίες άνω των 65 ετών, που αποτελεί και τον κύριο πυρήνα των ευπαθών ομάδων που επιβαρύνει το σύστημα υγείας, αλλά και η ενδιάμεση ηλικιακή ομάδα 40-65 προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, είπε ο κ. Μαγιορκίνης. Σαφείς αυξητικές τάσεις παρουσιάζει και ο αριθμός των ατόμων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

Ο κ. Μαγιορκίνης επεσήμανε πως παρατηρείται εκρηκτική αύξηση κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη. Η δραματική αύξηση των κρουσμάτων συνδέεται με τη μετάβαση από τους ανοιχτούς σε κλειστούς χώρους και έδωσε παράδειγμα την εστίαση. «Η όποια χαλαρότητα στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας έχει μεγαλύτερη επιδημιολογική επιβάρυνση στους κλειστούς χώρους», είπε και απηύθυνε έκκληση τήρησης του μέτρου της χρήσης μάσκας παντού, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Και όπως είπε, σε περίπτωση που «δεν μπορείτε να φορέσετε μάσκα σε εσωτερικό χώρο να υπάρχει άφθονος εξαερισμός και τήρηση αποστάσεων».

«Στην Ελλάδα η επιδημία έδειξε επιθετική αύξηση από την προηγούμενη εβδομάδα» είπε ο κ. Μαγιορκίνης και τόνισε πως στην Αττική η αύξηση είναι στο 30%.

“Να περιοριστούμε στην φούσκα μας”

Ο κ. Μαγιορκίνης επισήμανε επιπρόσθετα πως αυτή η εκτόξευση των κρουσμάτων προκλήθηκε από την περιστασιακή κοινωνική συνεύρεση από ανοιχτό σε κλειστό χώρο που συμβαίνει περισσότερο τη νύχτα όταν η θερμοκρασία πέφτει. Όπως σημείωσε, η μετάδοση από φορέα που δεν φορά μάσκα σε κλειστό χώρο, είναι 10 φορές μεγαλύτερη από κάποιον που φορά. Ο ίδιος τόνισε πως πρέπει να αποφύγουμε τον συγχρωτισμό στους μικρούς χώρους, να περιορίσουμε τις κοινωνικές μας επαφές, να περιοριστούμε στην «κοινωνική φούσκα» μας.

Ο Χαρδαλιάς υπενθυμίζει τα μέτρα για Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας για τις 46 περιφέρειες που βρίσκονται από σήμερα στο πρώτο επίπεδο και τις 26 που βρίσκονται στο επίπεδο 2, το κόκκινο. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις Περιφέρειες Θεσσαλονίκης και Σερρών που βρίσκονται πια στο γκρι επίπεδο, αυτό του lockdown.

Και έδωσε διευκρινίσεις. Ισχύει περιορισμός της κυκλοφορίας με τις εξής εξαιρέσεις:

– Από και προς την εργασία, με βεβαίωση από τον εργοδότη.

– Για την μετακίνηση των μαθητών με βεβαίωση του διευθυντή.

Επιτρέπονται οι μετακινήσεις με SMS στο 13033 με τους εξής κωδικούς:

1) Μετακίνηση για λόγους Υγείας (σ.σ. γιατρό, φαρμακείο κλπ)

2) Για κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης

3) Για δημόσια υπηρεσία εφόσον δεν γίνεται ηλεκτρονικά.

4) Για μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για μεταφορά σε συγγενείς πρώτου βαθμού αν υπάρχει ανάγκη και για μεταφορά μαθητών.

5) Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους του νόμου ή για μετάβαση διαζευγμένων γονέων

6) Για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο, ή κίνηση με κατοικίδιο έως και 2 άτομα. Αλλά και για μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων.

Από τις 21:00 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία εκτός από λόγους εργασίας, υγείας, ή κατοικίδιο πάντα με βεβαίωση ή SMS.

Αναστέλλονται οι αεροπορικές συνδέσεις με το εξωτερικό και δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις εκτός νομού.

Λύκεια, ταξί και delivery σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στα σχολεία, δίνοντας συγχαρητήρια στους μαθητές που ανταποκρίθηκαν στα μέτρα και υπενθυμίζοντας γιατί αποφασίστηκε τηλεκπαίδευση για τα λύκεια σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, ενώ σε ό,τι αφορά τους χώρους λατρείας στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών ανέφερε ότι οι λειτουργίες πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία πιστών.

Σχετικά με τα μέτρα που ισχύουν στο «κόκκινο» επίπεδο, διευκρίνισε ότι οι περιορισμοί που ισχύουν για τα ταξί και τα ΙΧ, ένας επιβάτης πλέον του οδηγού, προφανώς και δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Επιτρέπεται η μεταφορά και δεύτερου επιβάτη όταν η μετακίνηση γίνεται για ιατρικούς λόγους, συμπλήρωσε και σημείωσε πως το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν μαζί τους όλα τα σχετικά αναγκαία αποδεικτικά. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.Στις ΠΕ Θεσσαλονίκης και Σερρών διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία παροχής προϊοντων σε πακέτο από τα καταστήματα, το take away και το drive through δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται μόνο το delivery, σημείωσε.

Οι αθλητικές διοργανώσεις

Επιπλέον, ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε διευκρινήσεις για το τι θα ισχύσει στις αθλητικές διοργανώσεις στις δύο παραπάνω Περιφέρειες.

