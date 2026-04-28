Μαγνησία: Ηλικιωμένη αυτοπυρπολήθηκε στον Αλμυρό – Είχε «χάσει» την κόρη της πριν 1 χρόνο

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 96χρονη στον Αλμυρό Μαγνησίας, η οποία δεν άντεχε την απώλεια της κόρης της και αποφάσισε να βάλει φωτιά στον εαυτό της και να βάλει τέλος στη ζωή της.

Αποφασισμένη να βάλει τέλος στη ζωή της ήταν η 96χρονη γυναίκα, που έμενε μόνη σε χωριό του Αλμυρού, καθώς έχασε την κόρη της και σύμφωνα με πληροφορίες, έλεγε συνεχώς «τι τη θέλω τη ζωή». Η άτυχη ηλικιωμένη, αν και είχε τον γιό της, τη νύφη της και τα εγγόνια της στη ζωή, φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον θάνατο της 60χρονης κόρης της.

Σύμφωνα με το mangesianews.gr, η 96χρονη γύρω στις 23:00 χτες το βράδυ (27.04.2026) βγήκε από το σπίτι στην αυλή του σπιτιού και αυτοπυρπολήθηκε. Συγκεκριμένα, έριξε οινόπνευμα στα ρούχα της σε όλο της το σώμα και με αναπτήρα έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Τη σορό της βρήκε ο γιος της, που μένει στον πάνω όροφο, στις 05.30 το πρωί, που πήγε να δει τι κάνει η μητέρα του.

Δίπλα στη σωρό υπήρχαν ένα μπουκάλι οινόπνευμα και αναπτήρας, ενώ δεν άφησε σημείωμα που να εξηγεί τους λόγους της αυτοκτονίας της.

Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο που μετέφερε τη σορό στο Νοσοκομείο και η Αστυνομία, που απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Από την Αστυνομία παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της 96χρονης.

