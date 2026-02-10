Ελλάδα

Μαγνησία: Οδηγούσε αντίθετα στην εθνική οδό για 25 χιλιόμετρα και σταμάτησε όταν τράκαρε με νταλίκα

Αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Κορίνθου - Τρίπολης από αγρότες και κτηνοτρόφους, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.
Εικόνα αρχείου / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Ένα ακόμη αδιανόητο περιστατικό συνέβη αυτή τη φορά σε εθνική οδό της Μαγνησίας, με έναν άνδρα να οδηγεί για 25 χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα.

Ο 62χρονος από χωριό των Φαρσάλων, οδηγούσε αντίθετα στην εθνική οδό για 25 χιλιόμετρα ο οποίος νωρίς το πρωί της Τρίτης 10.02.2026, ενώ είχε κατεύθυνση τη Λαμία, από τον κόμβο Αερινού μπήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Κάποια στιγμή, 25 χιλιόμετρα αργότερα σταμάτησε όχι επειδή κατάλαβε το λάθος του, αλλά γιατί τράκαρε με νταλίκα και διαπιστώθηκε οδηγούσε μεθυσμένος.

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 7 το πρωί, όταν ο γεωργός στο επάγγελμα ξεκίνησε με το αγροτικό του αυτοκίνητο, για να πάει στη Λαμία, όπου δικαζόταν για παλαιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Ο 62χρονος έφτασε στον κόμβο Αερινού, όμως αντί να εισέλθει στην ΠΑΘΕ με κατεύθυνση προς Αθήνα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συνέχισε να οδηγεί για αρκετή απόσταση. Γύρω στις 07:15 το πρωί, λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού, σε μια ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με νταλίκα που κινούνταν κανονικά. Το όχημά του κατέληξε στις μεταλλικές μπάρες στην αριστερή πλευρά της πορείας του (δεξιά πλευρά του δρόμου), χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από οδηγούς που αντιλήφθηκαν το περιστατικό. Άμεσα έφτασε στο σημείο περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, το οποίο τοποθέτησε κώνους πριν από το σημείο της σύγκρουσης, ώστε να προειδοποιούνται οι οδηγοί που κατευθύνονταν προς Θεσσαλονίκη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τμήμα της ΠΑΘΕ και παρακολουθεί το δίκτυο μέσω καμερών δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αστυνομία, παρότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο υπέβαλαν τον 62χρονο σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε 0,94 στην πρώτη μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη, όταν το νόμιμο όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο άνδρας συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και οδηγήθηκε στα δικαστήρια στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Επειδή απουσίαζε μάρτυρας και ο κατηγορούμενος ζήτησε να εκπροσωπηθεί από δικηγόρο, η εκδίκαση στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου αναβλήθηκε για την Τετάρτη. Μέχρι τότε αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση.

