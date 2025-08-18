Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στον Τύρναβο – Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες (18.08.2025) το απόγευμα στον Τύρναβο Λάρισας στη θέση «Αμύγδαλο». Οι φλόγες είναι στη διάρκεια της νύχτας ορατές σε μεγάλη απόσταση.

Μετά τις πρώτες εικόνες από τη Λάρισα, όπου η φωτιά στον Τύρναβο φαινόταν έντονα στον ορίζοντα, νέες φωτογραφίες του tirnavospress.gr δείχνουν ότι το μέτωπο διακρίνεται καθαρά και από το Αργυροπούλι αλλά και από τη Νίκαια, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος και την ένταση της πυρκαγιάς.

Τεράστια είναι η κινητοποίηση δυνάμεων, καθώς σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν:

90 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, καθώς και η ομάδα ΣμηΕΑ Θεσσαλίας με drones.

Την προσπάθεια ενισχύουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, που ανοίγουν δρόμους και συνδράμουν στην κατάσβεση.

Η φωτιά έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ η πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Το έργο των επίγειων δυνάμεων γίνεται ακόμη πιο δύσκολο μετά τη δύση του ήλιου, καθώς τα εναέρια μέσα έχουν αποχωρήσει.

Προς το παρόν, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή, ωστόσο οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες. Η αγωνία είναι μεγάλη σε όλη την περιοχή, με τους κατοίκους να παρακολουθούν ανήσυχοι το μέτωπο που συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα.