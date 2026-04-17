Ελλάδα

Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στον «Ευαγγελισμό»

Η σύζυγος του πρωθυπουργού παρουσίασε οξύ πόνο στο στομάχι και έχει υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις
Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα
Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη (Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Εκτάκτως στο νοσοκομείο της Λάρισας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (17.04.2026) η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, σύμφωνα με το onlarissa.gr. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν με το αυτοκίνητό της, μια ξαφνική αδιαθεσία την ανάγκασε να τροποποιήσει το πρόγραμμά της και να κατευθυνθεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, στη Λάρισα. Η επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη -όπως αναφέρει το onlarissa.gr- υποβλήθηκε σε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έγιναν για καθαρά προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα. 

Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου αναφέρουν ότι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη νοσηλεύτηκε για σύντομο χρονικό διάστημα σε θεραπευτήριο της Λάρισας, λόγω ήπιας στομαχικής διαταραχής. Η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει επιστρέψει στην Αθήνα.

 

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη μετά την επίσκεψη στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στο νοσοκομείο «Ευαγγελίσμος», έχοντας οξύ πόνο στο στομάχι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και νοσηλεύεται. 
 
 
 

Ελλάδα
Κεφαλονιά: «Δεν έκανα χρήση ναρκωτικών, ούτε συνεννοήθηκα με τους άλλους δύο» ισχυρίζεται ο 22χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς
«Ο αδερφός μου δεν εμπλέκεται πουθενά, ήταν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, δεν έχει καμία σχέση με διακίνηση και χρήση ναρκωτικών» λέει ο αδερφός του ενός εκ των τριών κατηγορούμενων
Κατηγορούμενος για τον θάνατο της Μυρτούς προσέρχεται στα δικαστήρια
6
Πολεμική Αεροπορία: Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα προμήθειας για τρία προηγμένα μεταγωγικά αεροσκάφη C-390
Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις θέλουν να διευρύνουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες όπως εναέριος ανεφοδιασμός μαχητικών και αποστολές εκκένωσης προσωπικού
Αεροσκάφος τύπου C-390
Η 17χρονη έφυγε για να πάει στο φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στη διώρυγα του Ισθμού - Ήταν κόρη γνωστού γιατρού στη Φιλοθέη
Η κοπέλα, που θα ενηλικιωνόταν σε πέντε μέρες, είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα που μένει με τους γονείς της, προκειμένου να παρακολουθήσει μάθημα σε φροντιστήριο στην περιοχή του Αμαρουσίου
Το ασθενοφόρο που μετέφερε στη σορό της 17χρονης στην Κόρινθο 22
Η εισαγγελέας ζητά την καταδίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους
η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την καταδίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος των ανηλίκων παιδιών του αλλά και της συζύγου του
Δίκη πρώην αστυνομικού της Βουλής: Η εισαγγελέας ζητά την καταδίκη των δύο γονιών για τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τους 10
