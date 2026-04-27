Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Το δημόσιο «ευχαριστώ» μετά την περιπέτεια με την υγεία της – «Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ»

Η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, που πριν από 2 ημέρες πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, έκανε μια ανάρτηση για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της.

Έχοντας χρειαστεί 8 ημέρες νοσηλείας για να ξεπεράσει το πρόβλημα της υγείας της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, θέλησε να μοιραστεί κάποιες σκέψεις της, με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Όπως έγραψε η ίδια, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της στον Ευαγγελισμό, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά, όλα όσα της είχαν περιγράψει πολίτες.

«Εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ» έγραψε.

«Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς» κατέληξε στην ανάρτησή της, η σύζυγος του πρωθυπουργού.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι.

Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας.

Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».