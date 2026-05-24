Μάριος Οικονόμου: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο πρώην ποδοσφαιριστής – Αυτόπτες μάρτυρες του τροχαίου αναζητεί η αστυνομία

Με αγωνία περνούν οι ώρες για τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου που τραυματίστηκε μετά από τροχαίο στα Γιάννενα όταν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που προσπαθούσε να κάνει αναστροφή στο σημείο. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να βρει υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πως προκλήθηκε το ατύχημα και γι’ αυτό ψάχνει πληροφορίες από μάρτυρες.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 12:50 το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5/2026) επί της Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Γιάννενα, έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα» όταν η μηχανή του Μάριου Οικονόμου καρφώθηκε στο αυτοκίνητο.

Ο 34χρονος οδηγός νοσηλεύεται από τότε με βαρύτατα τραύματα στην Εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργείο καθώς φέρει βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα αποτελέσματά της δεν είναι καλά καθώς το αιμάτωμα δεν έχει υποχωρήσει όσο θα ήθελαν οι γιατροί.

Σύμφωνα με το epiruspost, υλικό από κάμερες δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί. Φαίνεται ότι η πλαγιομετωπική σύγκρουση έγινε μετά από αναστροφή του ΙΧ οχήματος που οδηγούσε 63χρονος ημεδαπός, όμως η Τροχαία αναζητά αυτόπτες μάρτυρες για περισσότερες πληροφορίες.

Η ανακοίνωση της τροχαίας

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, σε ένα σημείο που, όπως έχει καταγγελθεί επανειλημμένα, οι παράνομες αναστροφές και η έλλειψη οδικής ασφάλειας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582, 2651440583.

Ενώ η Τροχαία αναζητά την αλήθεια για τα αίτια της σύγκρουσης, το ερώτημα για την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου παραμένει.

Η απουσία επαρκούς διαχωριστικής νησίδας και η άναρχη κατάσταση έξω από το νοσοκομείο είναι παράγοντες που, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο συμβάν, «γεννούν» ατυχήματα.

«Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του», λέει ο διοικητής του Νοσοκομείου Χατζηκώστα

Ο κ. Δερδεμέζης μίλησε στον Alpha και επεσήμανε ότι παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του πρώην ποδοσφαιριστή.

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας;

Σε κάθε περίπτωση και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί, ο εφημερεύοντας γιατρός της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη», επεσήμανε ο κ. Δερδεμέζης.