Μαρίσσα Λαιμού: Η οικογένεια καταγγέλλει τις βρετανικές αρχές για εγκληματική αμέλεια και καθυστέρηση στη νεκροψία – «Παίζουν με τον πόνο μας»

Απαντήσεις για τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας στο Λονδίνο αναζητά η οικογένεια Λαιμού που φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένη από τις βρετανικές αρχές.

Μπορεί να έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τον χαμό της 30χρονης Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο και οι αρχές δεν έχουν αποφασηνίσει στην οικογένεια Λαιμού τα αίτια μπορέσει να πραγματοποιήσει την κηδεία και την ταφή της.

Στενός συγγενής είπε στην Daily Mail: «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και πρωτοφανές. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν φρικτό. Είχαμε την τραγωδία, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά πώς λειτουργούν εδώ. Είμαστε εξοργισμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις».

Η μητέρα της, Μπέσσυ και ο πατέρας της, εφοπλιστής Διαμαντής Λαιμός σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το «University College London Hospital» (UCLH) για ιατρική αμέλεια, με έναν συγγενή να δηλώνει: «Πρέπει να μάθουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα, όλοι την πρόδωσαν».

Η οικογένεια Λαιμού υποστηρίζει ότι η επίσημη διάγνωση των συμπτωμάτων της ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προήλθε από «ζώο ή τσίμπημα εντόμου», όμως δεν έχει γίνει καμία νεκροψία μέχρι τώρα. «Μιλήσαμε με τον Έλληνα ιατροδικαστή και τον παθολόγο και παίρνει δύο ώρες στην Αθήνα. Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν καλά και τελειώνει», είπε συγγενής.

Σύμφωνα με την Daily Mail η νεκροψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα (25.09.2025), ανοίγοντας το δρόμο στην οικογένεια να πάρει πίσω τη σορό της Μαρίσσας, ώστε να μπορέσει να κάνει την κηδεία της σε Λονδίνο και Αθήνα με την 30χρονη να αναμένεται να ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Family of Greek heiress who died after ‘toxic insect bite’ accuse authorities of ‘playing with our grief’ after waiting more than two weeks for post-mortem https://t.co/Nbj7LRNIr7 — Daily Mail (@DailyMail) September 25, 2025

Η Daily Mail αναφέρει ότι θα κάνει τα πάντα για να «ανακαλύψει ποιος ασχολήθηκε με τη Μαρίσα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε, που να την είδε πραγματικά. Αυτό είπαν στη μητέρα της όταν πήγε στο UCLH την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να μάθει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο παιδί της από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο».

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της Μαρίσσα, Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς την άφησαν. Η Μαρίσα έχασε την ζωή της για το τίποτα, χωρίς λόγο. Μερικές ώρες, είναι συγκλονιστικό και εξωφρενικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Είμαστε στην Αφρική;» κατέληξε ο συγγενής της οικογένειας Λαιμού.

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή από την οικιακή βοηθό στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας σε πένθος τους γονείς της, τα δίδυμα αδέλφια της και όλη την οικογένεια. Όμως δύο εβδομάδες μετά δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ο λόγος για τον οποίο πέθανε.