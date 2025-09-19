Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο με τον ιερέα που κατηγορείται για εμπρησμό – Κρύβεται πίσω από πυκνή βλάστηση και βάζει φωτιά

Βίντεο ντοκουμέντο για τον εμπρησμό σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο για τον οποίο κατηγορείται ένας ιερέας, είδε το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Παρασκευής (19.09.2025).

Ο 58χρονος ιερέας, που είναι εφημέριος σε ενορία της Δυτικής Αττικής, φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του ΑΝΤ1 να οδηγεί ένα μπλε αυτοκίνητο και στις 11:37 το πρωί της 17ης Σεπτεμβρίου να σταματά σε αυτό το σημείο σε κεντρική λεωφόρο στο Μαρκόπουλο, σε δασική περιοχή στη Χαμολιά.

Κατεβαίνει από το όχημα, ανοίγει την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου και παίρνει κάποια έγγραφα, που αρχικά υποστήριξε πως αφορούσαν τη Μονή Σινά.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο κληρικός κρύβεται πίσω από την πυκνή βλάστηση στις παρυφές του δρόμου και προσπαθεί να τα κάψει.

Αμέσως μετά, οι κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να αποχωρεί από το σημείο.

Με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό στα χέρια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού) δεν δυσκολεύτηκαν να τον εντοπίσουν, καθώς παραδέχθηκε πως εκείνος έβαλε τη φωτιά, αλλά είπε πως δεν ήθελε να κάψει δασική έκταση αλλά μόνο αυτά τα έγγραφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του καναλιού, θα ζητηθεί άρση του απορρήτου προκειμένου να ελεγχθούν οι κινήσεις του ιερέα και αν αυτές σχετίζονται και με άλλες πυρκαγιές.

Μετά την απολογία του ο 58χρονος κληρικός που κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.