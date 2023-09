Διαρκώς αυξάνεται ο μακάβριος απολογισμός από το σεισμό των 7 Ρίχτερ που χτύπησε το Μαρόκο την Παρασκευή (08.09.2023).

Οι νεκροί ανέρχονται τώρα σε 2.497 σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μαρόκου.

Στον προηγούμενο απολογισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ώρες οι νεκροί ανέρχονταν σε 2.122.

Στην τελευταία του ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για 2.497 νεκρούς και 2.476 τραυματίες.

Μαροκινοί διασώστες με βοήθεια από το εξωτερικό δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμμια.

Ομάδες διάσωσης κατέφτασαν από την Ισπανία, την Βρετανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Και άλλες προσφορές ενδέχεται να γίνουν δεκτές, ανάλογα με το πώς «θα εξελιχθούν οι ανάγκες», πρόσθεσε το υπουργείο.

Αρκετές χώρες, από τη Γαλλία ως τις ΗΠΑ περνώντας από το Ισραήλ, προσέφεραν τη βοήθειά τους στο Μαρόκο μετά τον καταστροφικό σεισμό ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2.122 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 2.421, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες από το υπουργείο Εσωτερικών.

Εν αναμονή της ανάπτυξης των ξένων ομάδων έρευνας και διάσωσης στο πεδίο, οι μαροκινές αρχές άρχισαν να στήνουν σκηνές στον Άνω Άτλαντα, όπου χωριά καταστράφηκαν ολοσχερώς όταν χτύπησε ο σεισμός.

Σωστικά συνεργία, εθελοντές και μέλη των ενόπλων δυνάμεων αναζητούν επιζήσαντες και προσπαθούν να ανασύρουν πτώματα από τα συντρίμμια, κυρίως σε χωριά στην επαρχία Αλ Χάουζ, επίκεντρο του σεισμού, νότια της τουριστικής πόλης Μαρακές, στο κεντρικό τμήμα του βασιλείου.

Στο Τιχτ, μικρό χωριό κοντά στην Αντάσιλ, μόνο ένας μιναρές και μια φούχτα άβαφα σπίτια από άργιλο απέμεναν όρθια με φόντο σκηνικό αποκάλυψης.

«Η ζωή τέλειωσε εδώ», συνόψισε ο Μοχσίν Αξούμ, 33 ετών, κάτοικος. «Το χωριό είναι νεκρό».

Όχι μακριά, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έσκαβαν τάφους για τα θύματα, ενώ άλλα έστηναν κίτρινες σκηνές για τους επιζήσαντες που έχουν μείνει άστεγοι.

Ο σεισμός έγινε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο. Ήταν ισχύος 7 βαθμών, σύμφωνα με το μαροκινό κέντρο επιστημονικής και τεχνικής έρευνας, 6,8 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS). Σε κάθε περίπτωση, ήταν ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στο Μαρόκο.\

Current situation in MOROCCO 🇲🇦



They just started to reach small villages there are many more that are like that they just nearly impossible to get to because entire mountains came down and rocks are blocking the roads..



I’ve never seen anything like this before…. pic.twitter.com/1APqyDsk3w