Μαρούσι: Δέντρο ξεριζώθηκε και καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός
Το δέντρο που έπεσε πάνω στα αυτοκίνητα στο Μαρούσι

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που «μαστιγώνουν» πολλές περιοχές της Ελλάδας, από τις θάλασσες του Αιγαίου μέχρι και το κέντρο της Αθήνας, κάτοικοι που μετακινούνται στους δρόμους πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ατυχημάτων. Ήδη ένα περιστατικό συνέβη στο Μαρούσι με πτώση δέντρου από τους δυνατούς ανέμους.

Συγκεκριμένα, δέντρο που βρισκόταν σε ένα χωράφι δίπλα από σημείο πάρκινγκ στο Μαρούσι δεν άντεξε τους ισχυρούς ανέμους και καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν παρκαρισμένα δίπλα του.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Διονύσου στο Μαρούσι και από τύχη δεν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος στο σημείο και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν να υφίστανται μέχρι το τέλος της ημέρας αλλά και μέχρι αύριο το βράδυ όποτε θα αρχίσουν να εξασθενούν, χωρίς όμως να σταματήσουν εντελώς. 

