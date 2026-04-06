Μαρούσι: Θρίλερ με διπλή πτώση 27χρονης από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται τραυματισμένη

Περιπολικό \ Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα θρίλερ στο Μαρούσι μετά τη διπλή πτώση μιας γυναίκας από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην οποία και έμενε. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Μαρούσι λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026) όταν μια γυναίκα έπεσε αρχικά από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στον τρίτο. Στη συνέχεια, επέστρεψε στο διαμέρισμά της και λίγο αργότερα έπεσε ξανά, αυτή τη φορά καταλήγοντας στο ισόγειο.

Από τη δεύτερη πτώση η γυναίκα διακομίστηκε τραυματισμένη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τη στιγμή του συμβάντος βρισκόταν στο διαμέρισμα και ένας άντρας, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τον σύζυγό της, με τον οποίο φέρεται να συγκατοικούσε η γυναίκα.

Η αστυνομία καλείται να ρίξει φως σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση που αφορά την πτώση της 27χρονης γυναίκας ουκρανικής υπηκοότητας με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Απόπειρα ληστείας και επίθεση με καλάσνικοφ στην Αιτωλοακαρνανία - «Απείλησαν τη μητέρα μου “αν μιλήσεις θα σε σκοτώσω”»
Τρεις άνδρες έστησαν καρτέρι σε οικογένεια, χτύπησαν τον πατέρα, απείλησαν και προσπάθησαν να δέσουν τη μητέρα και πυροβόλησαν με όπλο τον γιο
Αιτωλοακαρνανία
