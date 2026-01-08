«Μάχη» μετεωρολόγων για τις χιονοπτώσεις τη Δευτέρα: «Ο καιρός δεν είναι clickbait» – «Χαλάνε την πιάτσα»

Κάποιοι ίσως να θέλουμε να δούμε έναν «λευκό» χειμώνα τις επόμενες μέρες, άλλοι ίσως όχι. Κάποιοι μετεωρολόγοι πιστεύουν ότι πολλές πόλεις θα «ντυθούν» στα λευκά με πολλές χιονοπτώσεις, άλλοι εναντιώνονται στις συγκεκριμένες προβλέψεις. Μία «μάχη» μετεωρολόγων έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ώρες και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής.

Οι απόψεις των μετεωρολόγων λοιπόν για το αν θα έχουμε χιονοπτώσεις ακόμα και στα πεδινά την ερχόμενη Δευτέρα (12/1/2026) διίστανται με τον καθένα να κάνει την δική του πρόβλεψη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλά από χθες για χιονοπτώσεις στα πεδινά, παραθαλάσσια, καθώς και στα νησιά του Αιγαίου.

«Μέσα στην Κυριακή πολική αέρια μάζα θα κατηφορίσει προς τη χώρα μας, δίνοντας χιόνια ακόμα και χαμηλά. Πιθανόν ο χιονιάς να φτάσει μέχρι και τα χαμηλά της Αττικής, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου μας, ντύνοντας νησιά μας στα λευκά, ενώ και η Εύβοια θα δει αρκετό χιόνι μέχρι και χαμηλά, όπως και τα ορεινά-ημιορεινά της Κρήτης» έγραψε νωρίτερα σήμερα σε ανάρτησή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του σχετικά με τις προγνώσεις για χιονοπτώσεις τονίζει:

«Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριότερων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά. Εκείνο το οποίο κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε” είναι η αισθητή -αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές».

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά… pic.twitter.com/7rBB3lu3tL — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 8, 2026

Σε συμφωνία (σχεδόν) με τον Θοδωρή Κολυδά και αναφερόμενος σε προγνώσεις και δημοσιεύματα άλλων ειδικών, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει σε ανάρτηση πως «ο καιρός δεν είναι clickbait»

«O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».