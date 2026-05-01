Με αρματαγωγό έφτασαν στην Κρήτη οι 175 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla»

Οι ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων – ανάμεσά τους και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Αθερινόλακκου στο Λασίθι
O στολισκός που έφτασε στην Κρήτη
O στολισκός που έφτασε στην Κρήτη / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Στην Κρήτη έφτασε το πρωί της Παρασκευής (1.5.26) ο στολίσκος των 175 ακτιβιστών «Global Sumud Flotilla» που κατευθύνονταν προς τη Γάζα, πριν αυτός αναχαιτιστεί από ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες διαφορετικών εθνικοτήτων – ανάμεσά τους και Έλληνες – μεταφέρθηκαν με αρματαγωγό σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Αθερινόλακκου στο Λασίθι. Από εκεί, σκάφη του Λιμενικού τους παρέλαβαν και τους μετέφεραν στο λιμάνι, όπου τους ανέμεναν λεωφορεία για την μετακίνησή τους στο εσωτερικό της Κρήτης. 

O στολισκός που έφτασε στην Κρήτη
O στολισκός που έφτασε στην Κρήτη / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/ EUROKINISSI

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τελικός προορισμός είναι το Ηράκλειο, όπου προβλέπεται να φιλοξενηθούν προσωρινά. Στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για την επιστροφή τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών

Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών, το βράδυ της Πέμπτης.

Με αρματαγωγό έφτασε στην Κρήτη ο στολίσκος
Με αρματαγωγό έφτασε στην Κρήτη ο στολίσκος / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Συνεχίζει το υπουργείο Εξωτερικών: «Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο έδαφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις Αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών Αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές Αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Με κλείδωνε στο σπίτι» αποκάλυψε κόρη του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο - «Έβλεπε δαίμονες, δεν ήθελε να πάει σε γιατρό»
«Αυτοί λοιπόν που έλεγαν ότι τον προσέχουν γιατί δεν έκαναν κάτι τόσα χρόνια να μη φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε η κατάσταση;»
Ο 89χρονος που πυροβόλησε σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
