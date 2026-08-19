Με κόρνες πλοίων και καπνογόνα από καΐκια το τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο Φούρνων, Δημήτρη Καρύδη

Θρήνος στους Φούρνους Κορσεών για την απώλεια του δημάρχου, Δημήτρη Καρύδη, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών τον Δεκαπενταύγουστο στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου μετά από μάχη με τον καρκίνο. Την Τετάρτη (19.08.2026) ειπώθηκε το τελευταίο «αντίο».

Με κόρνες πλοίων και πορτοκαλί καπνογόνα αποχαιρέτησαν την Τετάρτη κάτοικοι των Φούρνων Κορσεών τον δήμαρχο, Δημήτρη Καρύδη, που πάλεψε γενναία με τον καρκίνο μέχρι το τέλος.

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Σύμφωνα με το samos24.gr, εκατοντάδες κάτοικοι περίμεναν στο λιμάνι των Φούρνων το πλοίο «Μεγαλόχαρη» που μετέφερε τη νεκροφόρα με τη σορό του δημάρχου, για να τον συνοδεύσουν στην εκκλησία.

Δίπλα στο πλοίο έπλεαν μικρότερα φουσκωτά σκάφη και καΐκια, τα οποία άναψαν πορτοκαλί καπνογόνα, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Παράλληλα, εκκωφαντικός ήταν ο θόρυβος από τις κόρνες των πλοίων.

Εκατοντάδες άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων περίμεναν στο λιμάνι του νησιού, προκειμένου να συνοδεύσουν το φέρετρο του δημάρχου στην εκκλησία.

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Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φούρνων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσεβίου.

«Αγάπη μου γλυκιά, μαχητής στη ζωή, μαχητής και στον θάνατο. Από σήμερα ομορφαίνει ο ουρανός και σκοτεινιάζει το σπίτι μας», έγραψε σε μία συγκινητική ανάρτηση η σύζυγος του Δημήτρη Καρύδη, Μαρίτσα Σπανού.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των Φούρνων Κορσεών τον Δεκέμβριο του 2020, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Το Δ.Σ. και το προσωπικό του δήμου, καθώς και πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμου, είχε εκφράσει συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του εκλιπόντος.