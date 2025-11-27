Με το Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως τιμήθηκαν οι Έλληνες στρατιωτικοί της μοιραίας ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη

«Τιμάμε τα στελέχη τα οποία, υπηρετώντας σε αποστολή ανθρωπιστικής αρωγής στο εξωτερικό, ανέδειξαν τη συνταγματική ουσία της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων» τόνισε σήμερα (27.11.2025) ο Νίκος Δένδιας, απονείμοντας το Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως στους Έλληνες στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην μοιραία ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη, στις 17 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Νίκος Δένδιας μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι τιμάμε «τα 16 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, που ανέδειξαν το περιεχόμενο του στρατιωτικού καθήκοντος» κατά την διάρκεια της αποστολής στη Λιβύη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σημερινή τελετή απονομής του Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως», ξεκαθάρισε, «δεν είναι για το υπουργείο και την πολιτική του ηγεσία, αλλά νομίζω και για την ελληνική κοινωνία, μια διαδικασία τυπική».

Επισήμανε ότι τα στελέχη αυτά, ανέδειξαν «τη στήριξη των συμφερόντων και των αξιών της πατρίδας και εκτός των στενών γεωγραφικών μας ορίων».

Τα Μετάλλια Εξόχου Πράξεως

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε: «Τα στελέχη μας προσέφεραν τη ζωή τους σε αυτή την προσπάθεια. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, οφείλω να αναφέρω τα ονόματα των 3 πεσόντων στελεχών, αλλά και των 2 τέκνων του προέδρου της ελληνικής κοινότητας στη Βεγγάζη, που δεν βρίσκονται σήμερα μαζί μας:

Την Υποναύαρχο Γλυκερία Μεμεκίδου ΠΝ

Την Υποπτέραρχο Ευαγγελία Ανδρεαδάκη

Τον Συνταγματάρχη (ΠΖ) Γεώργιο Βούλγαρη

Την ‘Αντζελα και τον Φίλιππο Μανδαλιό.

Η αναφορά των ονομάτων και η μνήμη της απώλειας υπενθυμίζει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι ένας απρόσωπος θεσμός. Αποτελούνται από ανθρώπους».

Η έκφραση «αδικοχαμένοι», πρόσθεσε που «είδα σε εφημερίδες της εποχής, θεωρώ ότι δεν ταιριάζει σε ανθρώπους που θυσίασαν τη ζωή τους στην υπηρεσία συγκεκριμένων αξιών και στην υπηρεσία των συμφερόντων και των αξιών της πατρίδας».

«Θεωρώ ότι με τέτοια περιγραφή αδικούμε τη μνήμη τους και απομειώνουμε το αίσθημα της απώλειάς τους. Τα στελέχη μας, αλλά και τα δύο τέκνα του προέδρου της ελληνικής κοινότητας, δεν πέθαναν άδικα. Αντίθετα, θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ δικαίου» εξήγησε.

Στέλεχος που τιμήθηκε από τον Νίκο Δένδια

Και συμπλήρωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ενός «απλού δυστυχήματος», όπως αυτά που θρηνούμε, επίσης με οδύνη, κάθε Σαββατοκύριακο «όταν υπάρχει έξοδος από την Αθήνα προς την επαρχία». Τα στελέχη μας, οι άνθρωποι αυτοί, είπε χαρακτηριστικά, χάθηκαν υπηρετώντας «εν επιγνώσει» την πατρίδα και το αξιακό της σύνολο.

«Είναι άνδρες και γυναίκες που υπηρέτησαν, όπως και αυτοί που σήμερα τιμάμε, με προσήλωση το καθήκον, σε περιβάλλον απαιτητικό, σε περιβάλλοντα ασταθή» υπογράμμισε.

Εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του, «και του στρατεύματος, για την πρόσφατη απώλεια του ΕΠΟΠ στρατιώτη Γαλυφιανάκη Ραφαήλ – Γεώργιου, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας χθες στη Ρόδο». «Κι αυτός εν ώρα καθήκοντος. Εύχομαι στην οικογένεια του, κουράγιο και δύναμη σε μια δυσχερέστατη στιγμή» τόνισε ο κ. Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιας

Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία Βαρδάρη Μιχαήλ, «ο οποίος τραυματίστηκε κατά το ίδιο συμβάν» ενώ ξεκαθάρισε:

«Για τις Ένοπλες Δυνάμεις, η απώλεια κατά την εκτέλεση του καθήκοντος συνιστά παρακαταθήκη. Και οφείλουμε και θέλουμε να διαφυλάττουμε, με τον πιο ιερό τρόπο, τη μνήμη όσων χάθηκαν και να την αναδεικνύουμε, υπηρετώντας το εθνικό συμφέρον. Εκφράζοντας προς τις οικογένειες, όχι αποσπασματικά στο πλαίσιο μιας τελετής αλλά διαχρονικά, ως στάση, αμέριστη και διαρκή συμπαράσταση».

Έπειτα πρόσθεσε: «Οφείλουμε να αποδεικνύουμε ότι η κοινωνία είναι δίπλα σε αυτές τις οικογένειες. Αναδεικνύεται έτσι η ενότητα του Ελληνισμού. Η μνήμη, την οποία επίσης τιμάμε, είναι στοιχείο της συνέχειας των Ενόπλων Δυνάμεων, του θεσμού αυτού που εξασφαλίζει την εθνική ανεξαρτησία, τη δυνατότητα, δηλαδή, των Ελλήνων πολιτών να αποφασίζουν αυτοί, κυρίαρχα, για το μέλλον της πατρίδας».

«Θεώρησα», είπε, «ότι απαιτείται μια νομοθετική τομή, η οποία περιέχεται στο νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα, με αναδρομική ισχύ, από τη Βουλή των Ελλήνων. Προσέθεσα στον ορισμό της «ανδραγαθίας», τις ανθρωπιστικές αποστολές των Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί νομίζω ότι αυτό εκφράζει και αναδεικνύει ακριβώς τον ευρύτερο ρόλο που καλούνται να παίξουν, είτε μέσα στη χώρα -όπως φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις φυσικών καταστροφών- είτε και έξω από αυτήν, υπηρετώντας τον συνάνθρωπο» είπε ο υπουργός.

«Κατά συνέπεια, με την απονομή του Μεταλλίου Εξόχου Πράξεως η πατρίδα αποδίδει τα οφειλόμενα» ανέφερε και συνέχισε επαναλαμβάνοντας ότι «η μνήμη όσων υπηρέτησαν την πατρίδα και έδωσαν τη ζωή τους γι’ αυτήν, παραμένει για εμάς αιώνια».

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), απονεμήθηκε από το Νίκο Δένδια το Μετάλλιο Εξόχου Πράξεως, μετά θάνατον, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι ως μέλη της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και υγειονομικής συνδρομής στους πλημμυροπαθείς πολίτες της Λιβύης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, στην περιοχή Μαράουα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ενεπλάκη το όχημα που τους μετέφερε από το αεροδρόμιο Μπενίνα της Βεγγάζης στην ευρύτερη περιοχή της Ντέρνα:

Υποναύαρχο (ΥΝ) Γλυκερία Μεμεκίδου

Υποπτέραρχο (ΥΝ) Ευαγγελία Ανδρεαδάκη

Συνταγματάρχη (ΠΖ) Γεώργιο Βούλγαρη.

Τα μετάλλια παρέλαβαν στενοί συγγενείς τους.

Επίσης, με πρόταση του Νίκου Δένδια, απονεμήθηκε το Μετάλλιο Εξαιρέτου Πράξεως στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι ως μέλη της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και υγειονομικής συνδρομής στους πλημμυροπαθείς πολίτες της Λιβύης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2023, με απαράμιλλο θάρρος και αυτοθυσία, έπραξαν οτιδήποτε ήταν εφικτό, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των ιδίων και των λοιπών μελών της αποστολής:

Ταξίαρχο (ΠΖ) Θ. Δ.

Αντισυνταγματάρχη (ΥΙ) Γ. Κ.

Αντισυνταγματάρχη (ΥΙ) Π. Τ.

Πλωτάρχη (ΥΙ) Χ. Μ.

Ταγματάρχη (ΥΙ) Λ. Κ.

Λοχαγό (ΠΖ) Α – Κ. Ρ.

Ανθυπασπιστή (ΠΖ) Στ. Τ.

Αρχιλοχία (ΠΖ) Δ. Τ.

Επισμηνία (ΟΑΑΔ) Μ. Μ.

Σμηνία (ΟΑΑΕΕ) Δ. Θ.

Στην τελετή παρευρέθησαν συγγενείς των στελεχών στα οποία απονεμήθηκε το Μετάλλιο και οι οικογένειες και οι συγγενείς των εκλιπόντων στελεχών καθώς επίσης: