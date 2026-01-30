Μεγάλη απάτη με εταιρεία «φάντασμα» στην Πρέβεζα: Η πανάκριβη Ferrari, ο ΦΠΑ και η έδρα 10 τμ σε γκαράζ πολυκατοικίας

Μία πανάκριβη Ferrari και ένα αίτημα για την αποφορολόγησή της, στάθηκαν η αφορμή για ξεκινήσει έλεγχο η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων κατά εταιρείας στην Πρέβεζα, ξεσκεπάζοντας μία καλοστημένη απάτη που είχε στηθεί.

Η εταιρεία – φάντασμα που εδρεύει στην Πρέβεζα, αγόρασε την Ferrari καθαρής αξίας 256.303 ευρώ και στη συνέχεια ζήτησε επιστροφή ΦΠΑ ύψους 61.752,72 ευρώ. Η ΔΟΥ απέρριψε το αίτημα και έτσι η επιχείρηση προχώρησε σε προσφυγή με την υπόθεση να αναλαμβάνει πλέον η ΔΕΔ, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, η εταιρεία «rent a car» στήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2024. 2 μήνες μετά, τροποποίησε το καταστατικό της προσθέτοντας στις υπηρεσίες της και την ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό. Έτσι έφερε από τη Γερμανία την εν λόγω Ferrari, πληρώνοντας και το σχετικό ΦΠΑ στο τελωνείο ώστε μετά να ζητήσει την επιστροφή του.

Τον Φεβρουάριο και μετά από έλεγχο, διαπιστώθηκε πως η έδρα που είχε δηλώσει η εταιρεία ήταν σε χώρο μόλις 10 τμ και σε γκαράζ πολυκατοικίας που ανήκει σε εταίρο της επιχείρησης. Δεν υπήρχε καμία σήμανση και καμία ένδειξη λειτουργίας επιχείρησης που υποτίθεται δραστηριοποιούνταν στην ενοικίαση αυτοκινήτων.

Η Ferrari μάλιστα δεν ήταν καν στο συγκεκριμένο σημείο, με την εταιρεία να δηλώνει πως βρίσκονταν στην Αθήνα. Όταν έγινε ξανά έλεγχος, στις αρχές του καλοκαιριού, το πολυτελές όχημα έλειπε για ακόμη μία φορά.

Οι αρμόδιοι δεν είχαν προσκομίσει συμβάσεις, τιμολόγια και κανένα υλικό ώστε να αποδείξουν πως η Ferrari που αγοράστηκε χρησιμοποιήθηκε για εκμίσθωση.

Η αρμόδια φορολογική διοίκηση έκρινε ότι δεν πρέπει να επιστραφεί ο ΦΠΑ και προχώρησε σε οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού. Η εταιρεία προσέφυγε στη ΔΕΔ, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και ότι η αγορά του οχήματος εντάσσεται στον επιχειρηματικό της σχεδιασμό.

Η ΔΕΔ κατέληξε ότι για να γίνει η αποφορολόγηση πρέπει να αποδειχθεί πως τα αγαθά χρησιμοποιούνται μόνο για πράξεις που υπάγονται στον φόρο.

Στην περίπτωση που αυτό δεν γίνει, η απόδειξη «βαραίνει» καθαρά τον φορολογούμενο.