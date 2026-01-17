Ελλάδα

Μεγάλη φωτιά κοντά στα Καζάνια στο Πέραμα

Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την περιοχή - Συστάσεις από τον δήμο να κλείσουν πόρτες και παράθυρα
Μεγάλη φωτιά κοντά στα Καζάνια στο Πέραμα

Φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στα καζάνια στην λεωφόρο Δημοκρατίας στο Πέραμα.

Στην περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική αυτή την ώρα βρίσκονται 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και στην κατάσβεση συμμέτεχουν και υδροφόρες του δήμου. 

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 σε  υπαίθριο χώρο από την πάνω από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Η φωτιά καίει σε απορρίμματά κοντά στα καζάνια της Coral gas.

Ο δήμαρχος Περάματος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
110
74
67
62
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι έως 7 μποφόρ – Σταθερά χαμηλή η θερμοκρασία
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τοπικά τους 16 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo