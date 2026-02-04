Ελλάδα

Μέγαρα: Συνελήφθη 21χρονος για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ηλικιωμένου το 2025

Ο κατηγορούμενος μπήκε στο σπίτι του ηλικιωμένου και αφού του προκάλεσε σοβαρότατα τραύματα, ενώ του αφαίρεσε και περίπου 5.000 ευρώ - Ο άνδρας νοσηλεύτηκε και τελικά κατέληξε
Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν οι αρχές την Τρίτη (03.02.2026), δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή, για άγρια ληστεία, απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχής που σημειώθηκαν το καλοκαίρι του 2025, σε βάρος ηλικιωμένου άνδρα στα Μέγαρα.

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε η αιματηρή ληστεία το 2025 στην περιοχή των Μεγάρων. Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου του 2025, ο κατηγορούμενος μπήκε στο σπίτι του ηλικιωμένου, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία σε βάρος του, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα, ενώ του αφαίρεσε και περίπου 5.000 ευρώ.

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά κατέληξε.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Στη συνέχεια, κατά την εξέταση του κατηγορούμενου, προέκυψαν στοιχεία μέσω των οποίων διακριβώθηκε η εμπλοκή του στην τέλεση της ληστείας, ενώ από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 τηλεφωνικές συσκευές.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία ανέθεσε την υπόθεση σε ανακριτή και εκδόθηκε το ένταλμα με το οποίο ο κατηγορούμενος συνελήφθη.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ ο 21χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με άλλο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.

Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται προκειμένου διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες περιπτώσεις ληστειών και κλοπών.

