Μενίδι: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 14χρονου από κροτίδα – Συνελήφθη η μητέρα του

Στον μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα του 14χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα (12.4.26) στο Μενίδι, προχώρησαν οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στο Μενίδι, όταν ο 14χρονος επιχείρησε να πετάξει την κροτίδα, η οποία εξερράγη στο χέρι του.

Ο 14χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε μερικό ακρωτηριασμό του αντίχειρα.

Όπως έγινε γνωστό, ο ανήλικος συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα.