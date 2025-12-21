Μενίδι: Νεκρή η οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένο όχημα

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μία οδηγός αυτοκινήτου μετά από τροχαίο που είχε στο Μενίδι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα έχασε τη μάχη με τον θάνατο.

Το τροχαίο έγινε την Κυριακή (21.12.2025), στην οδό Δημοκρατίας στο Μενίδι, όταν η οδηγός καρφώθηκε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένο όχημα.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα η οδηγός να χάσει τις αισθήσεις της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε στο Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία πνοή της.

Οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το σοβαρό τροχαίο.