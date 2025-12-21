Ελλάδα

Μενίδι: Νεκρή η οδηγός που έπεσε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένο όχημα

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγία Όλγα όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία πνοή της
Ανανεώθηκε πριν 56 λεπτά
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μία οδηγός αυτοκινήτου μετά από τροχαίο που είχε στο Μενίδι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα έχασε τη μάχη με τον θάνατο.

Το τροχαίο έγινε την Κυριακή (21.12.2025), στην οδό Δημοκρατίας στο Μενίδι, όταν η οδηγός καρφώθηκε με το αυτοκίνητό της σε σταθμευμένο όχημα. 

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα η οδηγός να χάσει τις αισθήσεις της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε στο Κωνσταντοπούλειο νοσοκομείο Αγία Όλγα.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία πνοή της. 

Οι αρχές αναζητούν μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το σοβαρό τροχαίο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
254
230
133
129
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων σε όλη την Ελλάδα - Ανοιχτά τα διόδια, κλείνουν τη Δευτέρα τα Τέμπη για τα φορτηγά
Νέα μπλόκα σε κεντρική και δυτική Ελλάδα αλλά και Πελοπόννησο - Μπλόκαραν την είσοδο των Καλαβρύτων οι αγρότες - Ενισχύονται οι κινητοποιήσεις σε Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
24
Newsit logo
Newsit logo