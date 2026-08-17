Ελλάδα

Μενίδι: Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι σε 17χρονο για να τον ληστέψουν

Όταν ο ανήλικος κατάφερε να απομακρυνθεί πήγε στη συνέχεια σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Στιγμές τρόμου για έναν 17χρονο στο Μενίδι. Δέχθηκε επίθεση από άλλους τρεις ανήλικους, που επιχείρησαν να τον ληστέψουν.

Όπως κατήγγειλε το θύμα τη Δευτέρα (17.08.2026) στο Star, οι τρεις ανήλικοι δράστες που του επιτέθηκαν στο Μενίδι ήταν ηλικίας από 14 έως 17 ετών.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, φέρεται να χρησιμοποίησαν μαχαίρι, αλλά και ένα σπασμένο γυάλινο μπουκάλι.

Όταν ο ανήλικος κατάφερε να απομακρυνθεί πήγε στη συνέχεια σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το βίαιο περιστατικό, καθώς και η ταυτότητα των δραστών, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Ελλάδα
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