Μέση Ανατολή: Η «τελευταία φωτογραφία» του Αλί Χαμενεΐ κυκλοφορεί στα social media

Λογαριασμοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media, είναι η τελευταία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως υποστηρίζεται, η συγκεκριμένη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, τραβήχτηκε μόλις λίγες ώρες πριν από το θάνατό του.

Ο πρώην Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε σε ηλικία 87 ετών, σε αεροπορική επιδρομή στην κατοικία του, κατά τη διάρκεια Αμερικανο-ϊσραηλινών επιθέσεων στην χώρα.

Iran backed accounts claim this was the last image of Khamenei the day of his elimination. pic.twitter.com/O7SNHMK4LL — Open Source Intel (@Osint613) March 27, 2026

Μαζί του σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του ενώ ο γιος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, λίγες ημέρες μετά, στις 8 Μαρτίου 2026, ανέλαβε εκείνος καθήκοντα ως Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, στη θέση του πατέρα του.