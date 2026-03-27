Μέση Ανατολή: Η «τελευταία φωτογραφία» του Αλί Χαμενεΐ κυκλοφορεί στα social media

Πηγές ισχυρίζονται ότι τραβήχτηκε λίγες ώρες πριν το θάνατό του
Λογαριασμοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία που κυκλοφορεί στα social media, είναι η τελευταία του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως υποστηρίζεται, η συγκεκριμένη φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ, τραβήχτηκε μόλις λίγες ώρες πριν από το θάνατό του. 

Ο πρώην Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου σκοτώθηκε σε ηλικία 87 ετών, σε αεροπορική επιδρομή στην κατοικία του, κατά τη διάρκεια Αμερικανο-ϊσραηλινών επιθέσεων στην χώρα.

Μαζί του σκοτώθηκαν και μέλη της οικογένειάς του ενώ ο γιος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, λίγες ημέρες μετά, στις 8 Μαρτίου 2026, ανέλαβε εκείνος καθήκοντα ως Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, στη θέση του πατέρα του. 

Αθώα η 77χρονη που είχε κατηγορηθεί για τον ξυλοδαρμό του 82χρονου συζύγου της στη Θεσσαλονίκη - «Θέλει να με διώξει από το σπίτι γιατί έχει γκομενιλίκια»
«Θέλω να τα βρούμε δεν θέλω να μαλώνουμε και περισσότερο για το παιδί μου. Δεν μένει μαζί μας. Εγώ λέω ότι δεν τον χτυπάω» είπε η ηλικιωμένη
