Μεσολόγγι: Kεραυνός έπεσε σε στρατόπεδο, προληπτικά τέσσερις στο νοσοκομείο – Διαψεύδει το ΓΕΣ

Ο ένας από τους στρατιώτες κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων
Κεραυνός
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Απέφυγαν τα χειρότερα τέσσερις στρατιώτες από στρατόπεδο του Μεσολογγίου οι οποίοι τραυματίστηκαν μετά από πτώση κεραυνού

Το περιστατικό με τον κεραυνό που έπεσε σε στρατόπεδο στο Μεσολόγγι σημειώθηκε χθες Πέμπτη (27.11.2025) όταν η κακοκαιρία Adel χτυπούσε με μανία την περιοχή με σφοδρή καταιγίδα.

Μέχρι στιγμής είναι συγκεχυμένες οι πληροφορίες για το πώς ακριβώς συνέβη αυτό το δυσάρεστο συμβάν και που ακριβώς έπεσε ο κεραυνός όπως αναφέρει το sinidisi.gr.

Το σημαντικό και το ευχάριστο είναι ότι τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στη υγεία τους και δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Παραμένουν ωστόσο και σήμερα νοσηλευόμενοι περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Ο ένας εξ’ αυτών κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων.

Το ΓΕΣ πάντως διαψεύδει το περιστατικό επισημαίνοντας ότι δεν συνέβη το παραμικρό.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η υποδοχή για τη βασική τους εκπαίδευση 950 νέων οπλιτών στο Κέντρο Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων που λειτουργεί στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι.

