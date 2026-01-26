Ελλάδα

Meteo: Πάνω από 43.000 κεραυνοί έπεσαν την Δευτέρα – Οι περιοχές που «πνίγηκαν» από τη βροχή

Σε Βώλακα Νευροκοπίου και Σπάρτη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Κεραυνός
Κεραυνός / Eurokinissi

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Δευτέρα (26/01/2026) σε αρκετές περιοχές της χώρας ενώ έπεσαν πάνω από 43.000 κεραυνοί.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το meteo χιλιάδες κεραυνοί και μεγάλος αριθμός από καταιγίδες καταγράφηκαν κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του 24ωρου έως τις 17:30 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις, εκ των οποίων οι 5.644 πάνω από την ξηρά και οι 37.651 πάνω από τη θάλασσα.

Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών, το οποίο συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζονται οι ηλεκτρικές εκκενώσεις που καταγράφηκαν από το όργανο LI έως τις 17:30 της Δευτέρας 26/01

meteo

Σε ότι αφορά τα αθροιστικά ύψη υετού, και σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,  αυτά ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά στην Ανατολική Μακεδονία (Βώλακας Νευροκοπίου – 154 χιλιοστά) και στην Πελοπόννησο (Σπάρτη – 114 χιλιοστά).

meteo

Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:40 της Δευτέρας 26/01.

