Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (12.2.26) ο σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα καθώς ένας άνθρωπος έπεσε στις ράγες. 

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, «στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα».

Όπως διευκρινίζεται, «ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3».

Αντίθετα, «ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με εναλλακτικές διαδρομές, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο που έπεσε στις ράγες έχει τραυματιστεί σοβαρά. 

