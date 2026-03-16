Ελλάδα

Μίνα Αρναούτη: Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες, ο κόσμος δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης

Αναβλήθηκε η εκδίκαση της μήνυσης που είχαν καταθέσει Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου, σε βάρος 57χρονου
Μίνα Αρναούτη / NDP PHOTO

Η Μίνα Αρναούτη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και επανέλαβε πως οδηγός στο μοιραίο τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης, τη νύχτα που σκοτώθηκε ο τραγουδιστής. Τόσο η ίδια όσο και η Φρόσω Κυριάκου, κινήθηκαν νομικά κατά 57χρονου, που κατέθεσε πως ο αδικοχαμένος τραγουδιστής καθόταν στο κάθισμα του συνοδηγού. Η εκδίκαση της μήνυσης ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Δευτέρα 16 Μαρτίου, ωστόσο πήρε αναβολή για τις 23 Ιουνίου.

Η Μίνα Αρναούτη ανέφερε πως κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχθούν πως οδηγός στο μοιραίο τζιπ ήταν ο Παντελής Παντελίδης. Κάποιοι άνθρωποι κατέθεσαν ψέματα. Αιωρείται ότι είμαστε ψεύτρες. Θα πρέπει κάποια στιγμή, μετά από δέκα χρόνια, να απαντηθεί η αλήθεια και να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1.

«Αισθάνομαι ότι η ζωή μου καθυστερεί, υπάρχει ψήγμα ότι δεν λέω την αλήθεια. Ο κόσμος δεν μπορεί να αποδεχθεί ότι ο Παντελής Παντελίδης οδηγούσε. Δύο άνθρωποι έκαναν ψευδή κατάθεση, είπαν πράγματα που δεν έγιναν ποτέ και πλέον πρέπει να τελειώσει η ιστορία και να αποδοθούν ευθύνες» πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

«Μετά από 10 χρόνια πρέπει κι εμείς να ζήσουμε τη ζωή μας και κάποιοι άνθρωποι να αποδεχθούν την αλήθεια. Είμαστε εδώ για να αποδοθούν ευθύνες», είπε σε άλλο σημείο η Μίνα Αρναούτη.

Η Μίνα Αρναούτη είχε μιλήσει τον Δεκέμβριο του 2025 στο Live News και είχε δείξει απελπισμένη από το ποσό που της επιδικάστηκε ως αποζημίωση.  Είχε προαναγγείλει ότι θα φτάσει μέχρι τον Άρειο Πάγο, σε μια προσπάθεια να ανατρέψει τα δεδομένα που έφερε το δικαστήριο.

Μετά την απόφαση του Μονομελούς Εφετείου της Αθήνας, η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στη Μίνα Αρναούτη το ποσό των 39.066 ευρώ (από 67.000 που είχε εκδικαστεί πρωτοδίκως), ενώ στην Φρόσω Κυριάκου το ποσό των 9.000 ευρώ.

Με την απόφασή του, όμως, το δικαστήριο αναγνώρισε ευθύνη και στις δύο γυναίκες, καθώς μπήκαν στο αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη αν και γνώριζαν ότι ήταν σε κατάσταση μέθης. Το δικαστήριο πάντως, απέρριψε το επιχείρημα της οικογένειας Παντελίδη ότι ο τραγουδιστής ήταν συνοδηγός και στη μοιραία διαδρομή οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
237
38
38
31
27
Πηγή φώτο: iStock
Newsit logo
Newsit logo