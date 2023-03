Το δικό της ξεχωριστό και «φιλελληνικό» μήνυμα για την γιορτή της 25ης Μαρτίου έστειλε στην Ελλάδα η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στο μήνυμα της η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα έστελνε αρχικά τις ευχές της στην Ελλάδα στα ελληνικά και ανέφερε: «Χρόνια πολλά Ελλάδα! Ζήτω η 25η Μαρτίου».

Στη συνέχεια η αμερικανική πρεσβεία τόνισε ότι οι ΗΠΑ τιμούν «τους γενναίους Έλληνες που πολέμησαν για την ελευθερία και τους Αμερικανούς φιλέλληνες που στάθηκαν στο πλευρό τους».

Αναλυτικά η αμερικανική πρεσβεία ανέφερε σε ποστ που έκανε στο twitter για την 25η Μαρτίου:

Χρόνια πολλά Ελλάδα! Ζήτω η 25η Μαρτίου! The United States proudly joins Greece in celebrating Independence Day. We honour the brave Greeks who fought for freedom, and the American philhellenes who stood by their side. We celebrate the extraordinary ties between our nations! 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/h0Gg1wNIJp