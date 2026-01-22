Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κατά Κυριάκου Βελόπουλου: Η ρωσοφιλία και «ορθόδοξη» χριστεμπορία δεν μας αγγίζουν

Την έντονη αντίδραση του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμου προκάλεσε η δήλωση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος ισχυρίστηκε από το βήμα της Βουλής, ότι «η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στην συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους».

Η αναφορά για την Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης έγινε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για αλλαγή «ιδιοκτησίας» τόσο στην παραγωγή τροφίμων όσο και στην εστίαση, συνδέοντας το ζήτημα με τις αγοραπωλησίες ακινήτων. Όπως ανέφερε, «η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης κληρονομεί από πιστούς ακίνητα και στη συνέχεια τα πουλάει σε Βούλγαρους και σε Τούρκους», προσθέτοντας ότι δεν επιτρέπεται σε Έλληνες πολίτες να αγοράζουν ακίνητα στην Τουρκία, ιδίως σε παραμεθόριες περιοχές.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση, διά της οποίας τονίζει: «Περί της πωλήσεως ακινήτου, της Ιεράς Μονής Μάκρης και της Ενορίας της Αγίας Αναστασίας, σε Ορθοδόξους Χριστιανούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν βάσει του ισχύοντος Κανονισμού εκποιήσεων της Ιεράς Συνόδου και με δημόσιο διαγωνισμό κατά τα ανύποπτα έτη 2017 το πρώτο και 2019 το δεύτερο».

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως εκφράζει, μάλιστα, τη λύπη του «περί του χαρακτηρισμού της πράξεως αυτής ως “αντεθνικής”», επισημαίνοντας πως «δυστυχώς δικαιώθηκε ο φόβος του για τον επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας, τόσο από τον βουλευτή μας, του συγκεκριμένου Κόμματος, όσο και από τον πάτρωνα Αρχηγό του».

«Η μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία, καθώς και η “ορθόδοξη” χριστεμπορία, ακόμα και όταν εκφράζονται από το βήμα της Βουλής, δεν μπορούν να λασπώσουν την πορεία και την αγωνία του “γέννημα θρέμμα” Μητροπολίτου για τον τόπο μας. Ούτε μπορούν να αμφισβητηθούν από τυχάρπαστα κοσμοθεωρητικά και υβριδικά πολιτικά φαινόμενα, περί των οποίων θα επανέλθουμε συστηματικότερα», καταλήγει η ανακοίνωση.