Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Οι κατηγορούμενοι είπαν ότι μετά από το βίντεο, οι followers της Ιωάννας Τούνη φτάσανε 1.200.000

Συνεχίζεται ο δικαστικός αγώνας για την Ιωάννα Τούνη, καθώς αποφασίστηκε διακοπή της δίκης για την υπόθεση του revenge porn για τις 20 Φεβρουαρίου 2026. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε για την υπόθεση, τονίζοντας ότι αυτά που λέει η άλλη πλευρά είναι αστειότητες.

Ο γνωστός δικηγόρος μίλησε το πρωί του Σαββάτου (24.01.2026) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και αναφέρθηκε στην υπόθεση του revenge porn της Ιωάννας Τούνη. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι εξακολουθούν να δηλώνουν θύματα.

«Αναρωτιέμαι, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η κυρία Τούνη γιατί αυτοί είναι τα θύματα; Διότι είπαν μάλιστα ότι μετά από αυτό το βίντεο, οι followers της κυρίας Τούνη πήγανε στο 1.200.000. Δηλαδή βλέπετε μια στάση, η οποία είναι ενοχλητική. Δηλαδή δεν βλέπεις καμία μεταμέλεια. Ίσα ίσα», δήλωσε ο δικηγόρος, προσθέτοντας: «Αν αυτά υιοθετηθούν από το δικαστήριο, τότε θα έχουμε μια πρωτοφανή απόφαση. Σας το λέω ειλικρινά. Όπου θα έχεις το υλικό του εγκλήματος, θα χαμογελάει ο δράστης μαζί με τον συνεργό του και εκεί θα πούμε ότι δεν τον είδε και χαμογελούσε το βράδυ σ’ έναν άγνωστο;», πρόσθεσε.

«Το έγκλημα είναι ότι έγινε μια παράνομη καταγραφή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ερωτικής στιγμής από τον συμμετέχοντα με την κυρία Τούνη και ο άνθρωπος, ο οποίος κατέγραψε αυτή τη σκηνή ήταν όχι απλώς φίλος του, της εμπιστοσύνης του, γι’ αυτό γέλαγαν. Συμμετέχει αντιμετωπίζοντας τις ίδιες κατηγορίες που έχει κι αυτός που κάνει σεξ με την κυρία Τούνη. Από κοινού είναι οι πράξεις», σημείωσε ακόμα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στα απεικονίζονται στο βίντεο του revenge porn, τονίζοντας ότι ο κατηγορούμενος που ήταν με την Ιωάννα Τούνη στρέφει δύο φορές το βλέμμα του σε αυτόν που μαγνητοσκοπεί στις προσωπικές τους στιγμές.

«Βλέπουμε δύο φορές τον κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν σε ερωτική συνεύρεση με την κυρία Τούνη και στρέφει το βλέμμα του σε αυτόν που εικονογραφεί και μάλιστα δύο φορές σε ένα μέρος το οποίο είναι βράδυ, σκοτάδι, δεν υπάρχει άνθρωπος, και μετά συνεχίζει και κάνει την πράξη του, από εκεί και πέρα το να λες ότι εγώ την ώρα που έκανα ό,τι έκανα, ο άνθρωπος ο οποίος βιντεοσκοπούσε ήταν ένας άγνωστος άνθρωπος στον οποίο εγώ χαμογελούσα, ξεφεύγει από τα όρια της λογικής, εάν γίνει απόφαση δικαστική… Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ένα δικαστήριο τι θα αποφασίσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν βράδυ και μπήκε το φλας του κινητού. Όχι απλώς τον έβλεπε. Μα τώρα αστειότητες τώρα να λέμε ότι δεν τον έβλεπε. Αστειότητες. Είναι επιχειρήματα που σας ξαναλέω, έτσι, όταν τα ακούσει ένα παιδάκι θα γελάσει. Κι όμως με αυτά τα επιχειρήματα προσπαθούν να πείσουν το δικαστήριο. Και ξαναλέω: δημόσια», πρόσθεσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Παράλληλα χαρακτήρισε γελοία τα επιχειρηματία του κατηγορούμενου.

«Εάν δικαστής πιστέψει αυτά τα γελοία επιχειρήματα, τα οποία ένα παιδάκι δεν θα τα δεχόταν, ότι δηλαδή κάνω έρωτα, δίπλα μου είναι ένας άγνωστος, τον βλέπω και του χαμογελάω, έναν άγνωστο, εκεί πέρα, να φύγω από τη χώρα», δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Ευελπιστώ να έχουμε την απόφαση, αν όχι σε αυτήν, την επόμενη δικάσιμο. Είναι κάτι που περιμένω πολύ, το έχω ξαναπεί, δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα. Βρίσκομαι για κάθε γυναίκα, η οποία μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί μέχρι τα δικαστήρια, όπως εγώ σήμερα.

Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς, γιατί πραγματικά έρχομαι εδώ πέρα και δε ζητάω τίποτα οικονομικό, πραγματικά δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη, παραδειγματική τιμωρία», είχε δηλώσει πριν τη δίκη η Ιωάννα Τούνη.