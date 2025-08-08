Ελλάδα

Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 131 επιβάτες – Εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγ. Κωνσταντίνο

Πλέει αυτοδύναμα προς Άγιο Κωνσταντίνο
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Το πλοίο «Πανόραμα» παρουσίασε μηχανική βλάβη το βράδυ της Παρασκευής (08.08.2025) σε δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του, ενώ βρισκόταν 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 ΙΧ και 28 μέλη πληρώματος.

Στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν σπεύσει δύο πλοία της Πολιτικής Προστασίας (ΠΛΣ), ένα παραπλέον σκάφος, ενώ άμεσα κατευθύνεται και ένα ρυμουλκό προς παροχή βοήθειας.

Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και κατευθύνεται προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
