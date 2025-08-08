Μηχανική βλάβη σε πλοίο με 131 επιβάτες – Εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγ. Κωνσταντίνο

Το πλοίο «Πανόραμα» παρουσίασε μηχανική βλάβη το βράδυ της Παρασκευής (08.08.2025) σε δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του, ενώ βρισκόταν 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο, μεταφέροντας 131 επιβάτες, 31 ΙΧ και 28 μέλη πληρώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν σπεύσει δύο πλοία της Πολιτικής Προστασίας (ΠΛΣ), ένα παραπλέον σκάφος, ενώ άμεσα κατευθύνεται και ένα ρυμουλκό προς παροχή βοήθειας.

Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και κατευθύνεται προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες.