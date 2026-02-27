Μοσχάτο: 33χρονος οδηγός είχε πιστόλι και χειροβομβίδα – ρέπλικα στο αυτοκίνητό του

Έχοντας ένα πιστόλι και μία χειροβομβίδα – ρέπλικα στο αυτοκίνητό του συνελήφθη στο Μοσχάτο ένας 33χρονος οδηγός, ανακοίνωσε η αστυνομία την Παρασκευή (27.02.2026).

Ο 33χρονος οδηγός συνελήφθη, το μεσημέρι της 26ης Φεβρουαρίου στο Μοσχάτο, για «παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 33χρονο και μετά από έρευνα εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– πιστόλι με γεμιστήρα,

– 10 φυσίγγια,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– 2 μαχαίρια,

– 7.575 ευρώ,

– χειροβομβίδα – ρέπλικα,

– 2 καπνοσύριγγες ναρκωτικών ουσιών και

– 3 κουτάλια με υπολείμματα ουσίας.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.