Ελλάδα

Μπλακ άουτ στη Χάλκη – Πλωτός γερανός έκοψε τα υποθαλάσσια καλώδια

Για επικίνδυνη βλάβη συνελήφθη ο κυβερνήτης του πλωτού γερανού
Χάλκη
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε η Χάλκη, όταν πλωτός γερανός έκοψε τα υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτροδότησης του ακριτικού νησιού.

Για σχεδόν 24 ώρες η Χάλκη δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα. Στη θαλάσσια περιοχή Κάνια, κατά τη διαδικασία έλξης της άγκυρας πλωτού γερανού, με σκοπό τον απόπλου του, έκοψε τα καλώδια, βυθίζοντας το νησί στο σκοτάδι.

Για την αποκατάσταση της βλάβης, χρειάστηκε να μεταφερθούν από τη Ρόδο μηχανήματα έργου, γεννήτρια και τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ το πρωί της Κυριακής (30.11.2025) με το φορτηγό πλοίο «Μπλου Κάριερ 1».

Η βλάβη αποκαταστάθηκε νωρίς το απόγευμα.

«Αυτή την περίοδο στο νησί δεν μένει πολύς κόσμος, μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές, έχουν γεννήτριες. Οι ελάχιστοι κάτοικοι όμως έμειναν στο σκοτάδι, αφού έπρεπε να έρθουν μηχανήματα και συνεργεία από τη Ρόδο», δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο δήμαρχος Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης.

Για παράβαση του άρθρου 273 Π.Κ. (σ.σ. επικίνδυνη βλάβη), συνελήφθη ο κυβερνήτης του πλωτού γερανού.

