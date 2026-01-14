Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ ζήτησε ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργος Σαουνάτσος, μετά το πολύωρο μπλακ άουτ στα συστήματα ασφάλειας του FIR Αθηνών. Σημειώνεται πως την παραίτησή του είχε ζητήσει ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χρίστος Δήμας ζήτησε το πρωί της Τετάρτης (14.1.26) την παραίτηση του διοικητή μετά το πόρισμα – καταπέλτη για το περιστατικό στο FIR Αθηνών. Ο υπουργός, εξάλλου, είχε προαναγγείλει την απόδοση ευθυνών μετά το πολύωρο μπλακ άουτ που προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια της χώρας.

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας το υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε πως ο Γιώργος Σαουνάτσος υπέβαλε την παραίτησή του στον υπουργό.

Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.

Το πόρισμα του FIR Αθηνών

Σημειώνεται πως την Τρίτη παραδόθηκε στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης του περιστατικού αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με σκοπό να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του προβλήματος που παρουσιάστηκε σε συχνότητες του FIR Αθηνών.

Η Επιτροπή αναγνώρισε ως εμπλεκόμενους φορείς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), από τους οποίους ζήτησε και έλαβε επίσημη αναφορά των δράσεών τους, ενώ αξιολόγησε και τις πληροφορίες που έλαβε από συνεντεύξεις με στελέχη των δύο οργανισμών.

Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων: το συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑΘΜ, με αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση/συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών και την υποβάθμιση/διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Η πλήρης επαναφορά επετεύχθη κατόπιν επανασυγχρονισμού/επανεκκινήσεων που ακολούθησαν την επαναδρομολόγηση κίνησης στο δίκτυο κορμού.

Κατά την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), η σωτηρία των πτήσεων εκείνης της ημέρας οφείλεται αποκλειστικά στον επαγγελματισμό των Ελεγκτών του FIR και στην επιβολή zero rate, ενώ το πόρισμα αναδεικνύει καθυστερήσεις, έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης και απουσία ουσιαστικών εγγυήσεων ασφάλειας για τα κρίσιμα συστήματα επικοινωνιών φωνής.