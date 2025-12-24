Μπλόκα αγροτών: Βελτιωμένη η εικόνα στους δρόμους της χώρας – «Χριστουγεννιάτικο θαύμα» για τους ταξιδιώτες

Γεμάτα φεύγουν σήμερα τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και από τα αυτοκίνητα στις εξόδους των μεγάλων πόλεων καθώς πολλοί είναι αυτοί που παρά τα μπλόκα των αγροτών και τις χθεσινές εικόνες με τις ουρές χιλιομέτρων δεν πτοήθηκαν και σήμερα επέλεξαν να ταξιδέψουν κανονικά για λίγες μέρες ξεκούρασης.

Μετά τις σκηνές χάους που εκτυλίχθηκαν την Τρίτη (23.12.25) με τα τρακτέρ από τα μπλόκα των αγροτών να σταθμεύουν στην άκρη του δρόμου και την αστυνομία να μην επιτρέπει τη διέλευση των εκδρομέων, η κατάσταση σήμερα στους δρόμους είναι σαφώς βελτιωμένη, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, όπου αναμένεται να επιστρέψουν οι περισσότεροι ταξιδιώτες.

Σημαντικά βελτιωμένη ήταν λίγο πριν τις 11 το πρωί της παραμονής Χριστουγέννων η εικόνα της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Δείτε εδώ που παραμένουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στη χώρα

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η κυκλοφορία από την Αθήνα έως τη Θήβα διεξάγεται πλέον με σαφώς καλύτερη ροή σε σχέση με νωρίτερα, γεγονός που έχει περιορίσει αισθητά την ανάσχεση που παρατηρούνταν στο συγκεκριμένο σημείο. Τα οχήματα κινούνται με μεγαλύτερες ταχύτητες και, προς το παρόν, δεν σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, όπως είχε συμβεί τις προηγούμενες ώρες.

Η παρέμβαση αυτή αποσυμπίεσε έναν από τους πιο επιβαρυμένους κόμβους της διαδρομής, επιτρέποντας την ομαλότερη διέλευση των ΙΧ και των λεωφορείων μέσα από το μπλόκο των τρακτέρ, υπό τη συνεχή επιτήρηση της τροχαίας.

Ωστόσο, διαφορετική παραμένει η εικόνα στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας. Εκεί η διέλευση των οχημάτων συνεχίζεται με περιορισμούς, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ανάσχεση της κυκλοφορίας και καθυστέρηση που φτάνει περίπου τα 20 λεπτά για μια διαδρομή μήκους πέντε χιλιομέτρων. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονται στο σημείο.

Δυτική Ελλάδα

Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων, Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των μπλόκων που έχουν στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους.

Ειδικότερα, στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκο επί 19 συνεχόμενες ημέρες στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος όπου βρίσκονται τα διόδια του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο.

Όμως, από χθες Τρίτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί τους, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Από την πλευρά της η αστυνομία, με δεδομένο ότι τα αγροτικά οχήματα παραμένουν στον αυτοκινητόδρομο, εκτρέπει, για λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 17η συνεχόμενη ημέρα στον κόμβο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που είναι τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου. Ωστόσο όπως μεταδίδει το tempo24.news, η περιμετρική της Πάτρας ανοίγει ύστερα από συμφωνία που επήλθε μεταξύ των αγροτών του μπλόκου και της Αστυνομίας.

Οι αγρότες μετακινούν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του δρόμου και αφήνουν ελεύθερες τις άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας για την κίνηση των οχημάτων.

Την Τρίτη οι εκτροπές της κυκλοφορίας μέσα από την πόλη της Πάτρας προκάλεσαν αυξημένη κίνηση των οχημάτων μέσα στο οδικό δίκτυο της πόλης, όπως στην μικρή περιμετρική οδό, στις παραλιακές οδούς, Ηρώων Πολυτεχνείου, Όθωνος – Αμαλίας και Ακτής Δυμαίων, καθώς και σε τμήμα της Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών.