Μπλόκο Νίκαιας: Βανδάλισαν τρακτέρ αγροτών που πήγαν στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Έγραψαν με σπρέι «προδότες»

Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου, αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας που συμμετείχαν στη συνάντηση βρήκαν τα τρακτέρ τους βανδαλισμένα.

Πρόκειται για δύο τρακτέρ αγροτών που συμμετείχαν στην επιτροπή που είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, οι άγνωστοι έγραψαν με μπλε και κόκκινη μπογιά τη λέξη «προδότης» πάνω στα τρακτέρ, ενώ προχώρησαν και στο σκάσιμο των ελαστικών τους.

Κατά πληροφορίες, τα βαριά οχήματα ανήκουν στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Θεόδωρο Παπακωστούλη, αλλά και σε ένα ακομα μέλος του ίδιου συλλόγου, τον Αντώνη Μπατρακούλη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ για τους βανδαλισμούς σημείωσε πως: «Είναι κρίμα άνθρωποι που υπερασπίζονται το δίκαιο των πολλών να προβαίνουν σε τέτοιου είδους προκλητικές συμπεριφορές».

Μάλιστα, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, τόνισε πως «ήταν απαράδεκτο» και δεσμεύτηκε προσωπικά για την αποκατάσταση των ζημιών.

Σημειώνεται πως πολλοί είναι αγρότες στα μπλόκα που έσπευσαν να καθαρίσουν τα τρακτέρ και να σβήσουν όσα γράφτηκαν.

Παύλος Μαρινάκης: Ντροπή

«Βανδαλισμοί και τραμπουκισμοί, όπως αυτοί που είδαμε σήμερα στα μπλόκα των αγροτών, είναι ντροπή να συμβαίνουν σε βάρος ορισμένων επαγγελματιών, απλώς και μόνο επειδή συμμετείχαν σε μια εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό για την επίλυση ζητημάτων του κλάδου τους» σημείωσε με ανακοίνωσή του κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

«Καλούμε όλα τα κόμματα να καταδικάσουν αυτές τις επικίνδυνες και παράνομες ενέργειες» κατέληξε.

Πανελλαδική συνάντηση

Σήμερα Τετάρτη οι αγρότες θα εξετάσουν τις προτάσεις της κυβέρνησης που παρουσιάστηκαν στη μαραθώνια συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην πανελλαδική τους σύσκεψη που πραγματοποιείται στο μπλόκο του Παλαμά, στην Καρδίτσα.

Οι αγρότες αναμένεται να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον των μπλόκων που έχουν προκαλέσει σοβαρές διακοπές στη κυκλοφορία στα μεγάλα οδικά δίκτυα της χώρας.

Οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα αναμένουν ενημέρωση από όσους συμμετείχαν στη συνάντηση στο Μαξίμου για τις νέες, βελτιωμένες – σύμφωνα με την κυβέρνηση – προτάσεις.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο οι αγρότες να κατέβουν με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα, με στόχο την άσκηση πίεσης για νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αυτή τη φορά με ξεχωριστές αντιπροσωπείες αγροτών και κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας πραγματοποιήθηκε τρίωρος αποκλεισμός της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ αποκλεισμοί σημειώθηκαν σε Μάλγαρα, Προμαχώνα, Εύζωνες, Χαλκιδική, Αιτωλοακαρνανία και Πύργο.

Σε αρκετές περιοχές τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις αποφάσεις για περαιτέρω κλιμάκωση να λαμβάνονται σε τοπικές γενικές συνελεύσεις.