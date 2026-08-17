Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό: Ένας ελαφρά τραυματίας από σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στο ύψος της Μεταμόρφωσης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (17/08) στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Από το τροχαίο στον Κηφισό έχει τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο. Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει συνεργεία, τα οποία εργάζονται για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων και την επαναφορά της κυκλοφορίας σε κανονικούς ρυθμούς.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα ανόδου, με την κίνηση από τη Μεταμόρφωση έως τη Λυκόβρυση να είναι μεγάλη και η η διέλευση των οχημάτων γίνεται με χαμηλές ταχύτητες.