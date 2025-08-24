Μύκονος: Πνίγηκε τουρίστας σε πισίνα – Στο Κέντρο Υγείας ένα ακόμα άτομο

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (24.8.25) στη Μύκονο σε ιδιωτική πισίνα, όπου δύο άτομα βραζιλιάνικης καταγωγής εντοπίστηκαν αναίσθητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε ιδιωτική πισίνα στη Μύκονο, ο ένας από τους δύο άνδρες κατέληξε, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ενώ ο δεύτερος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση.

Υπάλληλος καθαριότητας διαπίστωσε ότι έτρεχε νερό στο μπαλκόνι δωματίου τρίτου ορόφου, προερχόμενο από την πισίνα του ακριβώς πάνω δωματίου. Η εργαζόμενη ενημέρωσε αμέσως την υποδοχή και, συνοδευόμενη από δύο ακόμη υπαλλήλους, μπήκε στο δωμάτιο για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις υπάλληλοι αντίκρισαν τους δύο ενοίκους του δωματίου, βραζιλιάνικης καταγωγής, να βρίσκονται εντός της ιδιωτικής πισίνας έχοντας χάσει τις αισθήσεις τους. Ένας εκ των εργαζομένων κατάφερε να ανασύρει πρώτα τον έναν, ηλικίας 23 ετών, ο οποίος είχε ακόμη επαφή με το περιβάλλον, και στη συνέχεια τον δεύτερο, ηλικίας 25 ετών, ο οποίος ήταν αναίσθητος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον έναν νεαρό και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου. Για τον 25χρονο, οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε στο χώρο ανευρέθηκε στο μπαλκόνι του δωματίου μία χρησιμοποιημένη πλαστική σύριγγα καθώς και πάνω σε τραπεζάκι εντός του δωματίου τέσσερα φακελάκια που περιείχαν λευκή σκόνη άγνωστης σύνθεσης (πιθανόν ναρκωτικές ουσίες) τα οποία κατασχέθηκαν από την Υ.Α Μυκόνου.