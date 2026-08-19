Μύκονος: Συνελήφθη 23χρονος μετά από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας για βιασμό της σε beach bar

Σοκ στη Μύκονο! Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 23χρονου έπειτα από καταγγελία μίας 18χρονης Ιταλίδας τουρίστριας για βιασμό σε beach bar.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία της η νεαρή Ιταλίδα, ένας 23χρονος άνδρας από το Κόσοβο προχώρησε στον βιασμό της σε ξαπλώστρα γνωστού beach bar στη Μύκονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 18χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και, όπως ανέφερε στις αρχές, βρισκόταν σε κατάσταση κατά την οποία δεν ήταν σε θέση να αντισταθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, ένας νεαρός που βρισκόταν μαζί της σε ξαπλώστρα φέρεται να εκμεταλλεύτηκε την κατάστασή της και να προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Οι αστυνομικοί μετά την καταγγελία της κοπέλας προχώρησαν σε έρευνες και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για έναν υπήκοο Κοσόβου, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού και συνελήφθη.

Τις επόμενες ώρες ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.