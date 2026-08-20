Μύκονος: Χειροπέδες σε δύο διακινητές ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 65.900 ευρώ και ποσότητες ναρκωτικών

Τέλος στη δράση διακινητών ναρκωτικών στη Μύκονο έβαλε η αστυνομία με τη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού και ενός 44χρονου επίσης αλλοδαπού, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, χρησιμοποιώντας σταθμευμένο αυτοκίνητο ως «καβάτζα», μέσα στο οποίο έκρυβαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου στη Μύκονο και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Ακολούθησε στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση και έρευνες σε κατοικίες, δίκυκλη μοτοσικλέτα και δύο αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 365,8 γραμμάρια MDMA σε έξι συσκευασίες, 76,3 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 19 συσκευασίες και 36,5 γραμμάρια κοκαΐνης σε 41 συσκευασίες.

Κατασχέθηκαν ακόμη 36 ναρκωτικά φαρμακευτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή, 65.900 ευρώ και 125 δολάρια ΗΠΑ, τα οποία σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας και υλικά συσκευασίας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται στις ειδικές δράσεις των αστυνομικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση της διακίνησης και διάδοσης ναρκωτικών.