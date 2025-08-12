Mystreet: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων

Λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφαση, τίθεται σε εφαρμογή, η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή MyStreet για την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η εφαρμογή MyStreet υλοποιήθηκε με στόχο τη διαφάνεια, την ενίσχυση της εποπτείας και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών στην επιτήρηση της χρήσης των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, ειδικά όσον αφορά στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Διατίθεται δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό Android ή iOS, όπως ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές.

Μέσω της εφαρμογής, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε χάρτη με γεωχωρικά δεδομένα της παραχωρηθείσας έκτασης σε κάθε δήμο, να εντοπίσει παραβάσεις σε σχέση με την επιτρεπόμενη χρήση του χώρου (π.χ. υπέρβαση ορίου τραπεζοκαθισμάτων) και τελικώς να υποβάλει καταγγελία, ανώνυμα ή επώνυμα.

– Εάν το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να υποβάλει επώνυμη καταγγελία, η είσοδός του στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΨΔ.

– Εάν το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να υποβάλει ανώνυμη καταγγελία εισέρχεται στην εφαρμογή «ως επισκέπτης», χωρίς υποχρέωση συμπλήρωσης των προσωπικών του στοιχείων.

Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να περιηγηθεί μόνο στο ιστορικό των καταγγελιών που έχει υποβάλει επώνυμα και στα στοιχεία αυτών, ήτοι:

α) Τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία καταγγελίας

β) τον λόγο καταγγελίας

γ) τη συνοπτική περιγραφή της καταγγελίας

δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του

ε) τον δήμο και την τοποθεσία

Η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας υπόκειται στους εξής περιορισμούς:

α) Μία μόνον καταγγελία μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση

β) η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από κινητή συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο ενδιαφέροντος.

Οι Δήμοι αποκτούν πρόσβαση στο Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων, όπου και καταχωρίζονται οι καταγγελίες. Έχουν τη δυνατότητα να τις κατηγοριοποιούν βάσει του πλήθους καταγγελιών ανά σημείο, της σοβαρότητας της παράβασης, της πληρότητας των στοιχείων και αν είναι επώνυμη ή ανωνυμη η καταγγελία.

– Η ΓΓΠΣΨΔ εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και την αυθεντικοποίηση χρηστών, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

– Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

– Οι Δήμοι ενεργούν ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας για τις καταγγελίες.

– Η ΓΓΠΣΨΔ ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 50% των καταστημάτων που βγάζουν στους κοινόχρηστους χώρους τραπεζοκαθίσματα, δεν έχει άδεια από τους δήμους και το 27% των καταστημάτων που έχουν πάρει άδεια την παραβιάζει καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που αναγράφεται στην άδεια.

Ειδικότερα, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε έκθεση ελέγχου που πραγματοποίησε σε 14 δήμους σχετικά με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε 14 δήμους και πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε 476 καταστήματα.

Από τους ελέγχους προέκυψε ότι 237 καταστήματα (ποσοστό 50%) καταλάμβαναν κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια και 129 καταστήματα (ποσοστό 27%) καταλάμβαναν κοινόχρηστο χώρο καθ’ υπέρβαση της σχετικής άδειας, με το συνολικό ποσοστό παραβατικότητας να ανέρχεται στο 77%.

Υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία και τη συντήρηση της εφαρμογής είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.