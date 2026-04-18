Μυτιλήνη: 16χρονος χωρίς δίπλωμα παρέσυρε με μηχανή μία 63χρονη

Σοκαριστικό τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε το Σάββατο (18.04.2026) και στη Μυτιλήνη. Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, μηχανή που οδηγούσε ένας 16χρονος παρέσυρε στο λιμάνι μία 63χρονη γυναίκα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, η 63χρονη επιχειρούσε να διασχίσει τη διάβαση πεζών όταν συνέβη το τροχαίο.

Ο 16χρονος την χτύπησε με τη μηχανή του, τραυματίζοντάς την.

Αλλά και ο ανήλικος οδηγός τραυματίστηκε πέφτοντάς με τη μοτοσικλέτα πάνω στη γυναίκα.

Και οι δύο διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο».

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 16χρονος, καθώς και ο κηδεμόνας του για «παραμέληση εποπτείας ανηλίκου».

Σημειώνεται ότι η μηχανή που οδηγούσε ο 16χρονος δεν έφερε πινακίδες.