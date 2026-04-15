Μυτιλήνη: 30χρονη νοσηλεύεται με μικροβιακή μηνιγγίτιδα σε ΜΕΘ

Ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των επαφών της
Σε ΜΕΘ του νοσοκομείου Μυτιλήνης, νοσηλεύεται από την Κυριακή του Πάσχα (12.04.2026) μία 30χρονη γυναίκα με μικροβιακή μηνιγγίτιδα.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως η 30χρονη εμφάνισε συμπτώματα και αμέσως οδηγήθηκε στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, με τους γιατρούς να προχωρούν στη διάγνωσή της. Φέρεται πως η μηνιγγίτιδα προκλήθηκε από πνευμονιόκοκκο.

Αμέσως οι γιατροί την μετέφεραν σε ΜΕΘ όπου και νοσηλεύεται.

Οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί ήδη για την κατάσταση και ξεκίνησαν ιχνηλάτηση των επαφών της αν και φαίνεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος για διασπορά.

Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο είναι μια σοβαρή αλλά γνωστή ιατρική κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης ιατρικής αξιολόγησης σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πυρετός, έντονος πονοκέφαλος ή δυσκαμψία στον αυχένα.

Πληροφορίες από «Στο νησί».

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ηράκλειο: Ζημιές σε 7 αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης – Τα βρήκαν με σπασμένα παρμπρίζ
Μπροστά σε ένα θέαμα που τους εξόργισε - και δεν είναι η πρώτη φορά -  βρέθηκαν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων - Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ωστόσο, οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή
Ζημιές σε 7 αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης – Τα βρήκαν με σπασμένα παρμπρίζ
